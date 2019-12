GRAND FORMAT. "Je veux que l’Etat comprenne que nous ne sommes pas des machines" : ils racontent pourquoi l'hôpital public est en état d'urgence

La situation est encore plus grave que celle que nous avions analysée." La phrase est signée Emmanuel Macron et le constat tiré sur l'hôpital public est sans appel. Après des années passées à sonner l'alarme, le ras-le-bol et la saturation ont gagné le personnel de l'hôpital public. Le mouvement de grève qui a débuté en avril dans les urgences de quatre hôpitaux parisiens (La Pitié-Salpêtrière, Lariboisière, Tenon et Saint-Louis) a fait tache d'huile dans tous les secteurs de l'hôpital et dans toute la France. Le 14 novembre, ils étaient des milliers de médecins, infirmiers, aides-soignants et internes des hôpitaux publics à défiler partout sur le territoire, dont 10 000 à Paris, pour dénoncer leurs conditions de travail et réclamer un "plan d'urgence". Mardi 17 décembre, ils redescendent dans la rue pour faire entendre leurs revendications.

De Saint-Antoine, à Paris, à Henri-Mondor, à Créteil, en passant par Delafontaine, à Saint-Denis, les problèmes sont les mêmes, les urgences et les demandes aussi. Ils sont médecin, infirmier, aide-soignante ou ambulancier, et contribuent chaque jour à maintenir l'hôpital public à flot, malgré le manque de temps et de moyens. Nous les avons rencontrés.