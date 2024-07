Santé : préparation de la peau, accélérateur de bronzage... Quatre idées reçues sur la protection solaire

Faut-il préparer sa peau au soleil ? Les produits solaires accélérateurs de bronzage sont-ils utiles ? Autant de questions qui se posent à l'heure des départs en vacances, et qu'il faut préparer sa valise. Ces derniers mois, sur les réseaux sociaux, beaucoup de conseils sur l'application de protection solaire ravivent certaines fausses idées. Laurence Coiffard, docteure en pharmacie et professeure à l'université de Nantes, répond à ces clichés qui se révèlent parfois dangereux pour la santé.

Il faut "préparer sa peau au soleil"

Qui n'a jamais entendu qu'il fallait prendre des compléments alimentaires, manger des carottes ou appliquer des crèmes pour préparer sa peau et éviter les coups de soleil avant les premières expositions au soleil ? Cette idée fait son retour avant le début de chaque été. Mais selon Laurence Coiffard, il est inutile de préparer sa peau au soleil, tout comme "on ne prépare pas son foie à l'alcool ou ses poumons au tabac". "La seule manière de se protéger, rappelle-t-elle, c'est de rester à l'ombre et utiliser des chapeaux à larges bords, des lunettes, et crème solaire 50+ pour les zones découvertes".

Il faut "mettre de la crème solaire tous les jours de l'année"

Beaucoup de créatrices de contenus conseillent de porter une protection solaire tous les jours. Elles-mêmes assurent en appliquer tous les matins, sous leur maquillage, "même quand il pleut, même quand il vente, même quand il y a des nuages... Le SPF ça se porte toute l'année", explique par exemple la youtubeuse au plus de trois millions d'abonnés Sananas dans une vidéo sur ses favoris solaires.

Encore une fausse idée, déplore Laurence Coiffard. "Il ne faut pas du tout mélanger sa routine quotidienne avec une protection solaire, prévient-elle. La protection solaire, on doit l'utiliser de manière généreuse, à réappliquer toutes les deux heures", rappelle l'experte, or, "personne ne le fait", selon elle.

"Quand il n'y a pas de soleil, quand on est une urbaine et que l'on travaille en intérieur, on n'a pas besoin de protection solaire." Laurence Coiffard à franceinfo

Il ne suffit donc pas d'appliquer de la crème le matin seulement, cela donne "une fausse idée de la sécurité à la personne". De plus, "c'est du gadget, de la surconsommation de produits cosmétiques, on n'est pas dans une optique de santé publique", déplore Laurence Coiffard,. Elle alerte aussi sur certains produits comme les sprays ou brumes solaires. "On met quelques pschitts, et finalement, on ne sait pas combien on en applique", explique-t-elle.

On peut utiliser une protection qui "accélère le bronzage"

Au-delà des autobronzants, de plus en plus de marques proposent des protections solaires "accélératrices" ou alors "sublimatrices" de bronzage. Encore un piège marketing, dénonce Laurence Coiffard, ce n'est "absolument pas utile et au contraire, extrêmement dangereux". "C'est complètement antinomique comme message marketing de parler à la fois de protection et de bronzage, et d'autant plus de dire accélérateur de bronzage", regrette-t-elle. D'autant plus que souvent, ce genre de formules contient "des dérivés de tyrosine, qui sont des allergènes émergents", qui peuvent donc provoquer des réactions.

Les crèmes solaires sont "mauvaises pour la peau"

Certains influenceurs incitent désormais au "no-sunscreen", ils refusent d'appliquer de la crème solaire. "C'est terriblement mauvais pour votre peau", affirme par exemple une tiktokeuse américaine.

"L'exposition solaire non contrôlée, non protégée, aboutit à des cancers cutanés 10, 20, 30 ans après ladite exposition", répète Laurence Coiffard, qui rappelle l'importance d'appliquer une protection "en grande quantité, toutes les deux heures", en cas d'exposition, mais aussi de se couvrir pour protéger la peau des rayons du soleil.

Enfin, elle tient à souligner qu'il ne sert à rien d'attendre entre l'application d'une crème et l'exposition au soleil. "Un produit solaire est efficace dès qu'on l'applique".