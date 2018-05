ENQUÊTE FRANCEINFO. "Toute une part de ma vie s’est arrêtée" : comment les frères et sœurs d’enfants disparus grandissent dans l’ombre de l’absent

J’ai compris qu’on ne savait pas où elle était et que c’était plus important que moi, que l’école, que mes copains.

Les rapports changent au sein de la fratrie. Alex a deux grands frères, Julien, 11 ans et Marc, 14 ans. "On ne pouvait pas être dans la même pièce, l’atmosphère était très étrange", se souvient-il. Chacun a les yeux et le cœur vides. Comme Alex, Julien subit des quolibets au collège. "J’entrais à peine dans l’adolescence, toute ma construction s’est faite avec les moqueries." Il demande à changer d’établissement. Puis de ville. "C’était vital pour moi de partir de cette terre maudite, presque maléfique, comme si des sorts avaient été jetés."

Spectateur impuissant de la détresse de ses parents, Alex se fait le plus petit possible et passe de longues heures dans sa chambre. Sa scolarité en pâtit. "Le matin, il y avait des perquisitions de gendarmes dans la maison, je ne partais pas à l’école l’esprit tranquille."

D’une famille de six personnes, on est passés à cinq individus solitaires, avec une énigme.

À 15 ans, Julien part dans un internat à Narbonne pour préparer un bac théâtre. Les Andujar ne sont plus que quatre à la maison. Puis trois, quand Marc part à son tour. Il lègue sa guitare à Alex, qui ne la quitte plus. "C’est devenu ma seule amie. Je n’arrivais pas à parler à des psychologues ni à ma famille, donc j’ai écrit des chansons."

Alex compose un morceau intitulé Vida de merda et le joue à sa mère. "Toute ma haine est sortie dans cette musique." Les larmes coulent et les mots sortent enfin. Une véritable libération pour l'adolescent, alors âgé de 16 ans.

Chez les Janvier, la scolarité des frères et des sœurs de Ludovic est elle aussi chaotique. "J'ai décroché à l’école primaire", regrette Jérôme. Virginie, elle, a arrêté l’école en troisième. "Je ramenais des bulletins avec des mauvaises notes mais je n’ai jamais eu de punition, mes parents s’en foutaient", lâche-t-elle. Elle le dit sans détours : "On n’a jamais exprimé notre chagrin pour ne pas leur faire voir que nous aussi, on était tristes, que ça bousillait notre vie. Mais notre enfance, elle a été pourrie."

Pour Férouze Bendouiou, c’est l’adolescence qui est difficile. Sans Charazed, sa vie n’est plus la même. Pourtant, elle ne peut pas en parler, ou si peu. "En famille, on savait que ça finirait en larmes." Même omerta au collège, puis au lycée. "Mes amis étaient au courant, mais ne voulaient pas remuer le couteau dans la plaie. Certains connaissaient Charazed et n’arrivaient pas à en parler. Très rares sont les personnes avec lesquelles j’ai pu échanger. C’était, et c’est encore, tellement douloureux." "On partage la même histoire, la même maison, les mêmes fringues, les mêmes jouets, le même climat familial. Les frères et sœurs qui restent perdent une part de leur identité. La place vide est tellement pleine de chagrin et de regrets. L’absence prend toute la place", explique la psychothérapeute Valérie Brüggemann.

La demi-sœur d’Estelle Mouzin avait le même âge quand la fillette de 9 ans a disparu, le 9 janvier 2003 à Guermantes (Seine-et-Marne). Elle porte aussi le même prénom : "J’ai toujours eu l’impression que je devais vivre pour deux, dans une sorte d’ombre qui nous suit aussi tout le temps", confie-t-elle sur France Culture, dans la série "Estelle disparue". Lestée de ce poids, elle semble être parvenue à s’appuyer dessus pour grandir : "Je le vois comme quelque chose de positif aussi, qui m’a aidé à grandir et qui me donne encore plus de force de vivre."

Julien Andujar témoigne du même élan. "On a eu le sentiment de prendre un chemin de traverse à la disparition de ma sœur, en pensant retourner sur la route." Devenu danseur et comédien, le trentenaire a fait sien ce "chemin de traverse" : "Malgré cette chose très douloureuse que je traîne, j’ai l’impression d’avoir choisi ma vie."