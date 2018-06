Coupe du monde : ils nous racontent les coulisses du 12 juillet 1998

Jean-Pierre Paoli a lui revêtu un maillot, mais il a été payé pour ça. Speaker attitré des Bleus pendant plus d'une décennie, il a été évincé au dernier moment de la finale. Son côté cocardier déplaît, certaines huiles de la fédération n'ont par exemple toujours pas digéré qu'il diffuse le tube de Joe Dassin L'Amérique à la mi-temps de France-Bulgarie, ce match où les Bleus ont laissé échapper à la dernière seconde leur billet pour le Mondial américain de 1994. Du coup, il cachetonne au Moulin Rouge qui organise des soirées foot pour ne pas voir fuir sa clientèle dans les bars environnants. "Ça me vexe encore qu'on me demande pourquoi je n'étais pas au Stade", soupire-t-il. Seule consolation, son chèque : "Le jour et la nuit avec ce que je touchais de la FFF, pour un volume horaire bien moindre."

Dans l'enceinte du cabaret, Jean-Pierre Paoli "procède exactement comme [s'il avait] été sur le terrain". Il en rajoute, fait monter des VIP sur scène et sa gouaille aide à décrisper les spectateurs endimanchés, qui se risquent à froisser leur veste lors d'une ola avant d'assister au spectacle des danseuses. L'explosion de joie lors du premier but de Zidane vaut largement celle du Stade de France. Où son remplaçant, Thierry Dochler livre une prestation des plus sobres. Et pour cause. "Tous les mots que je prononçais au micro avaient été écrits à l'avance, aucune improvisation n'était possible, explique-t-il. Le plus dur était de passer de l'euphorie la plus totale au calme et à la voix maîtrisée quand j'ouvrais le micro pour annoncer les buts."

La tribune présidentielle explose de joie après le coup de sifflet de la finale de la Coupe du monde France-Brésil (3-0), le 12 juillet 1998. Toute la tribune, sauf l'ex-patron (brésilien) de la Fifa Joao Havelange, en bas à gauche de la photo. (THOMAS COEX / AFP)

Les images diffusées en mondovision juste après l'ouverture du score respectent un agencement négocié au millimètre. "Il y avait un protocole d'accord entre l'Elysée et Matignon, alors de bords politiques différents, pour la diffusion des images de réactions des officiels, raconte Jérôme Champagne. D'abord celle de Jacques Chirac, puis dans la foulée, des images de Lionel Jospin." Dans son souvenir, les deux parties étaient parvenues assez rapidement à un accord, qui régissait chaque pas (ou presque) des deux figures de l'exécutif. "De la même façon, il était convenu que les deux hommes entrent ensemble dans les vestiaires de l'équipe de France."

L'ambiance est bien moins protocolaire dans la cabine des trois speakers, entre le Français et son homologue brésilienne, l'anglophone faisant office d'arbitre. "La speakerine brésilienne qui faisait les annonces en portugais avait amené un bidon de cinq litres de caïpirinha et avait manifestement l'intention de s'en servir après le match, narre Thierry Dochler. Au début, elle était persuadée que nous allions prendre une valise. Après le premier but, elle me dit 'c'est cadeau pour nos hôtes, la France est un beau pays', mais ensuite son incompréhension a laissé la place à une certaine rancœur. D'ailleurs, beaucoup de Brésiliens croient dur comme fer que ce match a été acheté..."

Deuxième but de Zidane, toujours de la tête, toujours sur corner, toujours au ras du poteau. Les 80 000 spectateurs, moins les quelques centaines de Brésiliens, exultent. Une joie de courte durée, le stade est curieusement amorphe. Comme tétanisé par l'enjeu. Seuls chantent... les spectateurs clandestins, comme Vincent : "Quand Barthez percute Ronaldo [lors de la première véritable occasion brésilienne], on a scandé 'à l'hôpital, à l'hôpital'. Mais on n'était vraiment pas dans un match de club question ambiance."