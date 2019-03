RECIT. "On a tué l'enfant que je portais" : l'affaire oubliée des avortements et stérilisations forcés à La Réunion

"Des avortements à la chaîne". Le 22 août 1970, le journal communiste Témoignages dénonce des "infanticides" dans la clinique Saint-Benoît et promet que le "scandale ne sera pas étouffé". Le quotidien créé par l'ancien sénateur et député communiste Paul Vergès révèle que, pour la seule année 1969, 1 018 interventions en gynécologie ont eu lieu dans ce centre, dont 844 avortements. Certaines femmes sont venues pour avorter dans le secret, d'autres se sont fait avorter et stériliser sans leur consentement.

"J'ai vu le docteur en lui disant que je souffrais du côté droit. Il ne m'a pas consulté et m'a dit de passer à la radio à Saint-Benoit, raconte en septembre 1970 "Madame G.R", dans une lettre adressée au juge Duprat, qui instruit l'enquête. "On m'a dit que j'ai été opérée de l'appendicite alors qu'en réalité, c'était la ligature des trompes et on a tué certainement l'enfant que je portais", décrit-elle.

Quatre mois plus tard, "Madame D" raconte dans le même journal avoir été envoyée par son médecin traitant vers la clinique du docteur Moreau, sans en connaître les raisons. Sur place, on l'informe qu'elle est enceinte et on lui administre une piqûre. "On a fait avec moi comme avec un animal, ce qu'on a voulu, sans me consulter et sans consulter mon mari qui, depuis cette opération, est devenu grincheux et de mauvaise humeur", écrit-elle avant d'indiquer qu'elle porte plainte pour avortement et stérilisation. "Après mon accouchement à la clinique de Saint-Benoît, on m'a ouvert le ventre. Je ne ferai plus d'enfants !" dénonce une autre femme de 24 ans au juge d'instruction.

Auteure d'une enquête sur le sujet, publiée dans le livre Le ventre des femmes (ed. Albin Michel, 2017), la chercheuse Françoise Vergès raconte que certaines femmes enceintes venues consulter pour un mal bénin se réveillent à la clinique avec "leur enfant retiré", les trompes ligaturées, les ovaires parfois enlevés. Le centre a acquis sur l'île une réputation d'endroit où l'on peut avorter dans le silence. A l'orée des palmiers, le bâtiment est un banal bloc de béton blanc incrusté d'une enfilade de fenêtres. "On faisait ça le week-end. Elles [les patientes] disaient aux parents qu'elles partaient chez quelqu'un et elles rentraient le dimanche soir", raconte Nicole Dorali, ancienne aide-soignante à la clinique, dans le documentaire Les 30 courageuses, une affaire oubliée.



Illégaux et clandestins, les avortements sont parfois effectués au terme des grossesses sur des femmes enceintes de six, sept ou huit mois. "On trouve dans le dossier un témoignage sur un cas difficile où le fœtus dut être découpé et extrait morceau par morceau", décrit l'ancien journaliste du Nouvel Observateur René Backmann dans son article du 30 novembre 1970, intitulé L'île du docteur Moreau. A chaque fois, le profil de ces femmes est le même : elles appartiennent aux classes les plus pauvres, sont pour la majorité noires ou malbaraises (originaires d'Inde) et, pour la plupart, déjà mères de plusieurs enfants.