Quarante ans plus tard, franceinfo a recueilli les témoignages de ceux qui ont vécu au plus près cette élection. Dans ce récit choral, les leaders du PS, de l'UDF, du RPR, les proches de François Mitterrand, les journalistes stars du petit écran mais aussi des Français de tous bords racontent cette journée entrée dans l'Histoire.

Dimanche 10 mai 1981. Second tour de l'élection présidentielle. Le face-à-face s'annonce prometteur. D'un côté, le président sortant, Valéry Giscard d'Estaing, qui a recueilli 28,32% au premier tour. De l'autre, le leader socialiste, François Mitterrand , déjà candidat en 1965 et 1974 et qui a obtenu 25,85% des suffrages quinze jours plus tôt. Les voix de Georges Marchais, le patron du Parti communiste français, lui semblent acquises, mais que feront les électeurs de Jacques Chirac, arrivé troisième avec 18% des voix ? L'attitude dans l'entre-deux-tours du chef de file du RPR, qui a ouvertement refusé d'appeler ses troupes à voter Giscard, porte à croire qu'en ce jour de mai, la France peut basculer à gauche.

Jean-Marie Cavada Directeur de l'information de TF1 Je vais à la rédaction vers 15h30. J'aime y renifler l'atmosphère. A cette heure, les gens sont assez nonchalants. On a le taux de participation, on spécule un peu mais voilà, ça s'arrête là.

Il ajoute : "Séguéla, s'il y a quelque chose, je compte sur vous pour venir me le dire." Et il monte au premier étage.

Jacques Séguéla Publicitaire de François Mitterrand A 14 heures, François Mitterrand se lève et lance : "Je vais faire la sieste." Je me dis :

Lionel Jospin Premier secrétaire du Parti socialiste Je fais le tour des bureaux de vote du 18e arrondissement après avoir voté. Je déjeune là-bas et je continue ma tournée. C'est à la fois une façon de prendre le pouls des électeurs et de tuer le temps.

Michel Hubault Militant de l'UDF et jeune giscardien J'ai 17 ans, je ne peux pas encore voter mais j'ai fait la campagne de Giscard. Je déjeune chez un cousin qui est plutôt de gauche. J'ai sur mon imperméable des autocollants de l'UNI [le syndicat étudiant de droite] et de Giscard. Je suis un peu bécasson, comme on peut l'être quand on a 17 ans. En voyant mon manteau, ce cousin n'est pas ravi.

Jacques Séguéla Publicitaire de François Mitterrand J'arrive avec ma femme Sophie dans les parages de Château-Chinon vers 11 heures. Je lui montre la petite église du village de Sermages, où a été prise la photo de l'affiche "La force tranquille". Puis, je vois Mitterrand vers midi, à l'apéritif, au Vieux Morvan [un hôtel-restaurant où le leader socialiste a ses habitudes]. Il y a une quinzaine de personnes. Il me dit : "Séguéla, venez avec moi". Je pense qu'il a besoin de moi pour un dernier job de communication. Pas du tout. Il m'amène en cuisine et lance : "Séguéla, je sais que vous aimez les champignons. Ici, le chef fait les meilleurs champignons que vous ayez jamais mangés. Je vous en ai fait faire spécialement pour vous." Donc j'ai mon petit plat de cèpes magnifiques. Les gens ne comprennent pas. Ils pensent que je suis malade et que je ne peux manger que des champignons.

Dominique Bussereau Directeur adjoint du cabinet de campagne de Valéry Giscard d'Estaing Je vote très tôt en Charente-Maritime et je me dis qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Je suis plus serein qu'en 1974. A l'époque, Mitterrand était en tête au premier tour et on pensait que les Français voulaient un changement à la tête du pays. De fait, la nuit précédant l'élection en 1974, j'ai très mal dormi alors qu'en 1981, j'ai très bien dormi.

Jean Glavany Délégué général auprès du premier secrétaire du PS Nous partons vers 10h30 de la rue de Bièvre, à Paris, le domicile de François Mitterrand, pour Château-Chinon (Nièvre). Il y a là notamment sa famille, comme Danielle Mitterrand et Roger Hanin [beau-frère de François Mitterrand]. Je me souviens que son attachée de presse s'arrachait les cheveux parce qu'elle avait dit aux journalistes que François Mitterrand voterait à 11 heures dans son fief.

Brigitte Martin-Simonin Militante socialiste Je suis assesseure titulaire dans un bureau de vote de Vincennes (Val-de-Marne) avec mon mari et, dès 7h30, nous sommes en poste. La municipalité est très proche de Giscard et il règne un climat de grande tension.

Lionel Jospin Premier secrétaire du Parti socialiste En ce matin du 10 mai, mon sentiment est mêlé. Les résultats du premier tour laissent penser que la victoire est possible mais en même temps subsiste chez nous, non pas une superstition, mais, je dirais, une crainte. Nous avions été battus en 1973, 1974 et 1978 [Elections législatives en 1973 et 1978, présidentielle en 1974]. En ce jour de vote, nous nous demandons si nous allons franchir le pas.

Jean Glavany Délégué général auprès du premier secrétaire du PS A 18h30, je reçois un coup de téléphone de Solférino m'informant que tous les instituts de sondage donnent Mitterrand gagnant. C'est une certitude. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Je fonce dans la salle de l'auberge et je le trouve en train de parler aux journalistes de la forêt du Morvan. C'est une longue tirade où il explique que cette forêt lumineuse de hêtres et de chênes est devenue une forêt sombre où la loi du profit a installé des résineux. Je n'ose pas l'interrompre. Finalement, au bout d'une ou deux minutes qui me paraissent interminables, je me penche à son oreille pour lui dire le message de Solférino.

Jean-Pierre Elkabbach Directeur de l'information d'Antenne 2 Nous nous installons dans une petite salle de la rédaction avec Jean-Luc Lagardère et Etienne Mougeotte pour Europe n°1 et Maurice Ulrich pour Antenne 2. Il est 18h25 et au bout du fil, les sondeurs nous disent : "48/52". On demande : "Au profit de qui ?" Et les sondeurs nous répondent : "On croit que c'est Mitterrand". On répond : "Vérifiez." Ils nous le confirment peu après. C'est d'abord un petit choc. On se dit que c'est la première fois en vingt-trois ans que l'on va avoir la gauche au pouvoir.

François Hollande Membre de l'équipe de Jacques Attali Vers 18 heures-18h30, des rumeurs laissent penser que François Mitterrand serait élu président de la République mais comment en être sûr ? Je me rends à Solférino et comme je suis membre de l'équipe de Jacques Attali, on me laisse entrer.

Dominique Bussereau Directeur adjoint du cabinet de campagne de Valéry Giscard d'Estaing Je vais au QG de campagne rue de Marignan, en fin d'après-midi. Il y a une certaine tension. On se dit : "On serre les fesses." Vers 18 heures, Philippe Sauzay, le directeur du cabinet de campagne du président, reçoit un coup de téléphone d'un grand institut de sondage. Il vient me voir ensuite et me dit : "Les sondages sont mauvais".

C'est tout à fait lui. On tourne le dos aux sondages, on ne triche pas avec la réalité, on attend que cela soit absolument confirmé.

Jacques Séguéla Publicitaire de François Mitterrand Passé 17 heures, je reçois les premiers sondages "sortie des urnes", qui disent 52% pour Mitterrand et 48% pour Giscard. Je monte le réveiller. Je frappe à la porte. Il est réveillé. Il est assis sur une petite chaise en fer, dans cette chambre de petite auberge de province avec un lit métallique et une table de lit militaire. Je lui donne les résultats.

Lionel Jospin Premier secrétaire du Parti socialiste De retour au PS, je me partage entre mon bureau de premier secrétaire et le bureau des élections, où commencent à se rassembler ceux qui vont être en contact avec les instituts de sondage. On sent le temps qui s'accélère. C'est un peu comme si nous avions suivi le cours d'une rivière lente et que tout à coup, nous arrivions dans des rapides. On mesure que dans une heure, une heure et demie, on saura.

"La soirée va être exceptionnelle" Dès l'annonce des premiers sondages, les équipes des candidats s'activent en coulisses tandis que les journalistes s'apprêtent à prendre l'antenne.

Jacques Toubon Secrétaire général adjoint du RPR chargé des élections On connaît les résultats vers 18-19 heures. On fait un passage à l'Hôtel de Ville pour préparer les interventions de Jacques Chirac. Je n'ai pas le souvenir d'un Chirac spécialement fébrile ou excité. On est dans l'idée que si on doit passer dans l'opposition, il faut la préparer. Je commence dès cet instant à me projeter sur les législatives.

Bernard Pons Secrétaire général du RPR On n'est pas contents du résultat mais on sait que c'est le passage obligé, que la France a besoin d'une alternance. Giscard avait mis le feu entre l'UDF et le RPR qu'il avait voulu tuer. On avait le pressentiment que Giscard allait être battu. Il y avait eu un courrier adressé aux militants du RPR appelant à voter Mitterrand. On a fait la politique du pire en espérant avoir la politique du mieux, plus tard.

Jean-Pierre Elkabbach Directeur de l'information d'Antenne 2 Quand nous traversons les couloirs avec Etienne Mougeotte pour s'installer sur le plateau, nous découvrons un nombre incroyable de conversions et de métamorphoses qui ont rarement eu lieu dans l'histoire politique en si peu de temps. "Tous ceux qui ont abondamment servi Giscard deviennent des mitterrandiens. Les indifférents, les peureux, les pleutres, les neutres, tous se déclarent soudain pour François Mitterrand." On entend : "Enfin, la liberté !", "C'est le grand soir de la liberté !" On se regarde avec Etienne Mougeotte et on comprend ce qui va nous arriver pendant la soirée. [Jugé proche du pouvoir giscardien, le journaliste sera licencié en juillet].

Lionel Jospin Premier secrétaire du Parti socialiste J'appelle François Mitterrand et je lui confirme sa victoire. Ce qui me frappe, c'est son calme extrême, sa satisfaction, mais une satisfaction qu'il veut contrôler. C'est une retenue joyeuse.

Jacques Attali Conseiller de François Mitterrand François Mitterrand nous dit : "Quelle histoire, quelle histoire ! On va faire des choses passionnantes." J'ai ensuite beaucoup de gens au téléphone, dont Dalida qui est au Koweit. Elle appelle, après mon coup de fil, le Tout-Paris pour communiquer les résultats.

Lionel Jospin Premier secrétaire du Parti socialiste Je parle à François Mitterrand du rassemblement à la Bastille, qui ne fonctionnait que s'il était élu. On avait cherché, quelques jours auparavant, un lieu qui soit à la fois symbolique et en même temps suffisamment populaire, mais aussi vaste pour qu'il n'y ait pas de problèmes de sécurité. "A 19h30, je me mets aux fenêtres de la rue de Solférino et avec d'autres responsables, nous crions : 'Nous avons gagné !'" On sentait l'impatience des gens et puis il y avait une espèce de gêne à garder pour nous ce qui était presque devenu certain.

François Hollande Membre de l'équipe de Jacques Attali Je veux croire à cette annonce mais je n'en suis pas sûr tant que cela n'a pas été prononcé, proclamé au journal de 20 heures. Est-ce qu'au dernier moment, il n'y aura pas une inversion, que sais-je encore ?

Jean-Marie Cavada Directeur de l'information de TF1 A 19h40, on sait comment le balancier est tombé. Ça se confirme dix minutes plus tard. On sait que la soirée va être, non pas historique, mais exceptionnelle.

Jean-Pierre Elkabbach Directeur de l'information d'Antenne 2 Avec Etienne Mougeotte, nous nous répartissons les rôles et nous disons : "Faisons preuve de sang-froid." A l'antenne, rien ne doit transparaître. Si nous sommes trop sérieux, on dira que nous sommes tristes, malheureux de la victoire et inquiets. Si nous sommes trop souriants, nous serons pris pour des opportunistes ou des militants de la 25e heure. Donc, neutralité autant que possible.