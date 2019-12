GRAND FORMAT. "Il règne un petit air de fin du monde" : les deux tempêtes de 1999 racontées par ceux qui les ont vécues

Chloé Bour, 9 ans à l'époque, sur les routes de Dordogne : Il faut qu'on aille acheter une mobicarte à Périgueux pour recharger en crédit le téléphone portable de mon père. Sur le retour, vers 18h30, on allume la radio et on entend : "Catastrophe. Ne sortez pas de chez vous, la situation est très dangereuse." Je vois bien que mon père panique, mais je ne me rends pas bien compte de ce qu'il se passe. La départementale D6 entre Rouffignac et Saint-Geyrac est complètement bouchée. On roule dans une vieille voiture, une Renault 18 Break, et elle ne tient pas bien la route

Christophe Gatineau, sur l'exploitation agricole familiale en Charente-Maritime : On sort les chevaux pour ne pas les laisser enfermés dans un bâtiment. Au cas où. Une fois rentrés, on se barricade. A l'extérieur, c'est un avion à réaction. Il y a des vents à au moins 220 km/h ! Ce phénomène est étranger à tout le monde, même à ma grand-mère de 85 ans. Pourtant, avec l'Atlantique, on a l'habitude du vent et des tempêtes... Mais une telle intensité sur un temps aussi long, on n'a jamais vu ça.

Eric Legris, pépiniériste en Charente-Maritime : Après la tempête Lothar qui a ravagé le nord du pays, on sait qu'une nouvelle arrive. En début d'après-midi, je renvoie ma salariée chez elle. Le vent est tempétueux, les rafales sont puissantes : entre 150 et 160 km/h... Je finis également par rentrer. Le vent monte en puissance, ça devient dangereux de rester là.

Dominique Escale, prévisionniste à Météo France : Nous anticipons des vents moins puissants que pour Lothar, en moyenne autour de 140 km/h, mais une tempête plus lente et touchant une plus grande surface. Elle va faire plus de dégâts que la première. Cette fois, nous axons clairement notre communication sur les risques potentiels de cette nouvelle dépression.

A peine quelques heures après le passage de la tempête Lothar, les vents recommencent à monter sur la Bretagne et la côte ouest. Au fil des heures, la dépression Martin s'abat lentement sur le sud du pays avec une extrême violence. Localement, les rafales atteignent jusqu'à 200 km/h, comme en Charente-Maritime, l'un des départements les plus touchés. La nuit est terrible pour les habitants, dont certains avaient jusque-là été épargnés.

Mon père décide de faire demi-tour. Il roule assez vite et prend un petit chemin goudronné et bordé d’arbres. Comme des quilles, ils se sont mis à craquer, puis à tomber un à un devant la voiture. Jusqu'à ce qu’un gros chêne s'abatte à quelques mètres devant nous.

La voiture est montée à pic dessus, on n'a pas eu le temps de freiner suffisamment ! Impossible de faire marche arrière. Dans la foulée, un autre arbre, plus petit, tombe sur le coffre de la voiture et la plie. Ni une ni deux, on sort et on se met à courir. Je répète à mon père : "On va finir à l'hôpital !"

Roland Dubois, à la sortie d'un restaurant dans les Hautes-Pyrénées : Dehors, c'est la nuit noire, il n'y a plus d'électricité nulle part. Juste le bruit du vent qui claque sur la voiture, avec laquelle mes parents et moi essayons de rejoindre la maison de mes grands-parents à Tarbes. Un peu plus loin, un arbre s'est couché sur la route. Je suis impressionné par la réactivité des riverains qui, en pleine nuit, en pleine tempête, ont sorti leurs tronçonneuses pour débiter l'arbre et libérer la route.

Des personnes rassemblent des arbres et des débris végétaux arrachés par la violence de la tempête dans la région d'Angoulême, en Charente, dans la nuit du 27 au 28 décembre 1999. (ALAIN BOURRON / MAXPPP)

Philippe Glandus, responsable d'une agence d'exploitation EDF dans la Haute-Vienne : C'est la catastrophe, les lignes électriques tombent partout. Je suis à l'agence, impuissant. Mes collègues et moi avons pour consigne de ne pas sortir, par mesure de sécurité. Les habitants nous signalent au téléphone des feux ou des éclairs à cause de la chute des lignes. A 22h30, l'agence est plongée dans le noir. J'appelle le poste central à Limoges. C'est le black out complet : il n'y a plus d'électricité sur tout le département de la Haute-Vienne !

Damien Baudillon, 10 ans à l'époque, dans un village isolé de Charente-Maritime : La véranda a été détruite par les tuiles qui se sont envolées. Elle abritait une grande volière avec une vingtaine de perruches. Toutes parties. La porte donnant du salon à la véranda n'a pas non plus résisté au vent et mes parents ont dû la barricader avec des meubles. Avec mon frère, pour se changer les idées, on se met à construire un bateau avec les Lego reçus à Noël. On se calfeutre près de la cheminée, car c'est la seule source de chaleur, de lumière et l'endroit le plus sûr de la maison. Enfin... Jusqu'à ce qu'une brique tombe dans le conduit et manque de peu nos têtes. Notre jeu, lui, a eu moins de chance.

Julia Payen, 13 ans à l'époque, dans le bassin d'Arcachon : Au beau milieu de la nuit, une explosion réveille tout le monde en sursaut. Les pins penchent dangereusement. J'ai la trouille. Quand on descend dans le salon, il n'y a plus de lumière, mais on voit qu'un arbre a éventré la maison de ma voisine pendant son sommeil. Il est tombé pile au-dessus de sa chambre et elle a vraiment survécu de justesse. En état de choc, elle est venue se réfugier chez nous.