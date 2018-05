RECIT. "Ça tirait dans tous les sens" : le 5 mai 1988, l'armée donne l'assaut pour libérer les otages de la grotte d'Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie

Le voyage d'Emmanuel Macron signe plus qu'une commémoration. L'électrochoc consécutif à la crise d'Ouvéa a mené, par un long processus, à cette question qui sera posée par référendum le 4 novembre 2018 en Nouvelle-Calédonie : "Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?" Retour sur une journée sanglante qui a marqué les mémoires.

Ce soir de mai 1988, à Nouméa, le ministre des Dom-Tom d'alors, Bernard Pons, expliquait qu'"il y allait de l'honneur de la France et de la vie des otages", déplorant "une minorité de terroristes qui ne croient qu'en l'assassinat et la violence". "Ce jour est un jour de honte pour le peuple français, qui est comptable, devant les nations civilisées, de cette barbarie coloniale", répliquait le président du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) Jean-Marie Tjibaou. A 17 000 km de là, l'épisode fait culminer la tension entre les deux candidats à l'Elysée, le président de la République sortant François Mitterrand et son Premier ministre Jacques Chirac.

Contraints de rester dans la caverne, les membres du GIGN envient leurs codétenus. Plus libres de leurs mouvements, les gendarmes mobiles peuvent en effet faire des allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur de la grotte, sous la surveillance des indépendantistes armés.

On se partageait une assiette de riz le midi, avec parfois une queue de poisson. Le soir, les Kanaks nous amenaient les rations de guerre fournies par l'armée et des berlingots de confiture, qu'on suçait le matin avec le thé.

Puis le commando kanak se scinde. Un premier groupe part vers le sud et libère au bout de trois jours ses 11 prisonniers, à l'issue d'une négociation avec les chefs coutumiers. Le second, celui de Dianou, rejoint le nord et se dirige vers le territoire de la tribu de Gossanah, dans une grotte difficile d'accès "où sont enterrés les guerriers les plus valeureux", note encore Legorjus.

L'opération tourne mal : quatre militaires – Georges Moulié, Edmond Dujardin, Daniel Leroy et Jean Zawadzki – sont tués. Les indépendantistes s'emparent des armes présentes dans l'armurerie de la gendarmerie : "Une dizaine de fusils semi-automatiques, une vingtaine de fusils d'assaut Famas, une mitrailleuse AA 52", énumère Philippe Legorjus, ancien commandant du GIGN, dans son livre Ouvéa, la République et la morale (Ed. Plon, 2011).

Ce 5 mai 1988 à l'aube, Alain Guilloteau vient de passer sa neuvième nuit dans la grotte d'Ouvéa. La tête sur une rangée de cailloux, le corps endolori sur le sol, il a mal dormi, dans sa combinaison d'intervention qui "pue le rat crevé". Avec cinq autres gendarmes du GIGN, il s'est rendu aux indépendantistes kanaks lors d'une négociation qui a tourné court, quelques jours plus tôt. Leurs interlocuteurs menaçaient de tuer un de leurs prisonniers, "un adjudant-chef de Villeneuve-d'Ascq", se souvient, trois décennies plus tard, celui qui est aujourd'hui directeur du patrimoine de la mairie de Compiègne (Oise) .

L'armée finit par obtenir les renseignements recherchés et à trouver le chemin de la grotte, mais les échanges patinent. Une tentative de dialogue avec les ravisseurs menée par le chef du GIGN Philippe Legorjus et du procureur de la République de Nouméa, Jean Bianconi, se conclut piteusement par la prise d'otages des négociateurs . "L es preneurs d'otages n'ont jamais voulu négocier, déclare Bernard Pons à La 1ere . Ils exigeaient que Monsieur François Mitterrand, président de la République, vienne sur place à Gossanah et annonce l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. C'était une demande irréaliste."

Ils nous ont séparés. Les femmes et les enfants d'un côté, les hommes et les jeunes de l'autre. Avec un cousin, ils nous ont emmenés derrière l'église. ils nous ont fait coucher par terre, puis nous ont demandé de retirer nos vêtements. On a refusé. Ils nous ont frappés. Nous étions nus, allongés sur le sol, je ne voyais que la poussière. L'un d'eux tirait des coups de feu entre nos jambes. J'ai cru qu'ils allaient nous tuer.

"C'était la guerre, j'avais l'impression que tous les militaires de Nouvelle-Calédonie étaient dans la tribu", confirme Paulo Wea, un habitant de Gossanah, trente ans après les faits, à La 1ere . Il est alors âgé de 23 ans. "Ils nous ont emmenés puis attachés à des poteaux, raconte-t-il. Nos mains étaient liées. Croisés autour des poteaux, nos pieds ne touchaient pas terre. Ils nous demandaient 'Où sont les otages ?', 'Qui est le meneur ?'. Je répondais : 'je ne sais pas', et un soldat sautait sur nos cuisses. On ne sentait plus nos jambes."

Ils voulaient nous faire parvenir des cordelettes pour étrangler nos ravisseurs, on leur a dit : 'Ce n'est pas possible, on n'est pas James Bond'.

[La veille de l'assaut], tout d'un coup, Bianconi commence à se déshabiller. Interloqués, on lui dit : 'mais qu'est-ce que vous faites, procureur' ? Il avait caché dans ses vêtements deux "Chiefs", des petits Smith & Wesson, et dix cartouches. Il nous les a donnés. C'est le héros de cette histoire : il risquait sa vie s'il était pris.

Dans la grotte, Alain Guilloteau sait l'assaut imminent, grâce à des messages codés diffusés à la radio militaire donnée par l'armée aux indépendantistes. Mais aussi grâce à Jean Bianconi, otage et négociateur à la fois, donc libre d'aller et venir dans la journée, à condition qu'il soit de retour le soir.

En Nouvelle-Calédonie, le feu vert au déclenchement de "l'opération Victor" ne parvient au général Vidal qu'à minuit. Trop tard, affirme-t-il à franceinfo, pour organiser l'assaut le lendemain à l'aube, comme prévu initialement. Il est donc repoussé au 5 mai pour des raisons militaires, assure-t-il. Et non, comme l'ont suggéré de mauvaises langues, pour éviter de ternir l'excellente nouvelle de ce 4 mai en métropole, la libération à Beyrouth du journaliste Jean-Paul Kauffmann et des diplomates Marcel Carton et Marcel Fontaine, otages détenus depuis trois ans au Liban dans des conditions effroyables.

J'estime que dans le meilleur des cas, les pertes [chez les militaires et les otages] peuvent atteindre 1 à 2 tués et 6 à 8 blessés et, dans le pire des cas, une dizaine de tués et une vingtaine de blessés.

A des milliers de kilomètres, la tension est maximale au sein du duo exécutif Mitterrand-Chirac, adversaires pour l'élection présidentielle de mai 1988. Partisan de la manière forte, le Premier ministre entend se poser en garant de l'ordre républicain, de Paris jusqu'aux atolls français du Pacifique. Lors du débat de l'entre-deux-tours, le 28 avril, il qualifie le FLNKS de "groupe terroriste", coupable, selon lui, d'avoir "préparé le drame d'Ouvéa". Puis il lance à son adversaire : "Vous savez, monsieur Mitterrand, si on n'avait pas systématiquement encouragé le FLNKS (...), nous n'en serions pas là !" "Irréel et injuste", rétorque le chef de l'Etat.

Des troupes de l'armée française attendent leur départ après la libération des otages de la grotte d'Ouvéa, le 5 mai 1988. (REMY MOYEN / AFP)

"On entendait des centaines de cartouches tirées"

Le jour J, couverts par le bruit des hélicoptères, 74 militaires surentraînés – de quatre corps d'armée différents – s'élancent à 6 heures du matin vers la cuvette donnant accès à la grotte. "Ça tirait dans tous les sens", se rémémore Alain Guilloteau. "Les militaires français font face à un déluge de feu, affirme le GIGN. La densité de la végétation (...) diminue considérablement la visibilité. L'ordre est alors donné de se replier." Ce premier assaut est meurtrier : la majorité des Kanaks sont tués à ce moment-là, ainsi que deux militaires du 11e Choc. En moins d'une heure, les positions se figent, au désespoir des six otages du GIGN. "Trois Kanaks descendent dans la grotte, ils tirent deux à trois rafales de Famas vers nous, raconte Alain Guilloteau. Nous étions derrière une butte de terre. Ils avaient des armes de guerre, nous des 'chiefs'. Picon et Dubois [deux otages officiers du GIGN] ont tiré deux fois pour les maintenir à distance. Au-dessus, on entendait des centaines et des centaines de cartouches tirées. Puis plus rien." Les gendarmes mobiles, eux, sont réfugiés au fond de la grotte. L'attente paraît interminable. Elle dure quatre heures. Après le premier assaut, auquel le patron du GIGN n'a assisté qu'en conseiller "technique", selon le général Vidal, Philippe Legorjus quitte le terrain. Partisan d'une solution négociée, il va tenter une dernière fois de joindre, dira-t-il, des dirigeants du FLNKS. En son absence – toujours pas digérée par ses hommes –, le sous-officier du GIGN Michel Lefèvre dirige l'assaut final. Vers midi, sous son commandement, l'unité "neutralise" l'indépendantiste kanak qui surveille l'entrée de la grotte et utilise, selon Michel Lefèvre, deux gendarmes comme boucliers humains. Puis, à la tête de ses troupes, il "monte à l'assaut".

On a tiré sur le bas de la grotte au lance-flammes, pour un effet boule de feu dissuasif. Mais pas à l'intérieur : on n'allait pas griller les gendarmes. Puis on a pu arriver à la grotte. Le 11e Choc s'est écarté, on a balancé quelques grenades offensives et défensives et les Kanaks sont descendus au fond de la grotte. A ma grande surprise, deux gendarmes du GIGN sont alors sortis par une cheminée et, à leur suite, tous les otages. Michel Lefèvre, sous-officier du GIGN