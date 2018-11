GRAND FORMAT. Reprendre le boulot après le 13-Novembre, une nouvelle épreuve pour les victimes des attentats

Quand j’ai recommencé à enseigner, je me suis rendue compte que j’y allais avec beaucoup moins de cœur à l’ouvrage. Il y a des choses qui ne vous paraissent plus importantes, comme une réunion de trois heures pour discuter de la couleur des PowerPoints.

"La confrontation à des événements tels que le 13-Novembre a des effets existentiels, confirme le psychiatre Thierry Baubet. La vie que les gens menaient avant n’a plus assez de sens, tout est questionné." Les professionnels de santé contactés par franceinfo estiment ainsi qu’entre "10 et 15%" de leurs patients ont choisi de se reconvertir. Là encore, le Fonds de garantie et la délégation interministérielle d’aide aux victimes ne disposent pas de données chiffrées.

Parmi les professions prisées, l’association Life for Paris cite "les métiers manuels, quelque chose de plus concret, de plus gratifiant". Sophie a par exemple quitté en avril l’école de commerce où elle enseignait pour débuter une double formation en shiatsu et sophrologie, qui comptaient jusque-là parmi ses hobbies. Revenu en entreprise deux semaines après "le Bataclan", Yann Lafolie a ressenti "un gros coup de mou" au printemps 2016 et décidé, grâce à un bilan de compétences, de se reconvertir dans la formation. Margaux, ex-juriste de 32 ans, se réjouit désormais d’apprendre à "faire du beau" en restaurant des meubles anciens. "Même le choix de changer de travail n’est pas un choix libre : on s’adapte à ce qu’on a vécu", analyse-t-elle pour expliquer l’attrait des rescapés pour "le concret et l’art". Pour tous, le 13-Novembre a été un "déclencheur". Mais l’envie de changer de voie existait parfois avant l’attentat.