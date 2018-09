ENQUETE FRANCEINFO. "Je me promenais avec une corde dans le sac" : comment la souffrance au travail a gagné les rangs de Pôle emploi

Isolé, Pascal n'est pas au courant que se trouvent des agents en souffrance dans son service. Parmi eux, Sophie*, 47 ans, est encore très marquée par ce qu'elle a vécu. Selon elle, c'est l'ensemble de la chaîne hiérarchique qui n'a pas tenu compte de ses signalements. Nommée fin 2010 responsable d'équipe d'une agence de taille moyenne, elle dit avoir été confrontée au mépris et aux insultes de ses deux collègues. "L'une cherchait à saborder mon travail en donnant des consignes contraires à mon équipe ou en débranchant mon ordinateur pendant que je travaillais, tandis que l'autre était très grossier. En réunion, il me disait 'ta gueule connasse, on s'en fout'", assure cette ex-ANPE. Elle en parle à son directeur d'agence et affirme gagner "un harceleur supplémentaire". "Il me dénigre, il me dit que tout ce que je fais ne va pas", se souvient-elle, les larmes aux yeux.

Mis au courant de sa situation, le directeur territorial délégué n'agit pas, raconte Sophie. Lors d'un entretien fin 2012 avec tous les protagonistes, on lui notifie qu'"elle est la honte du bassin", soutient-elle. Sophie "perd pied", "a des pulsions morbides" et se promène "avec une corde dans le sac". La voix tremblante, elle confie avoir pensé à se pendre dans le bureau de son directeur. En janvier 2013, surmenée, elle demande à parler au directeur d'agence, qui l'apostrophe, selon ses dires, sur la qualité de son travail. Sophie fait un malaise vagal et tombe dans les escaliers. Elle est placée en arrêt maladie, tandis que l'inspection du travail lance une enquête sur son cas.

Au mois de septembre 2013, elle est en copie d'un courrier du directeur régional adressée au contrôleur du travail. Elle y lit qu'elle n'est qu'"une affabulatrice" et que "l'ensemble des salariés ont témoigné contre elle". "Il apparaît clairement que l'objectif de [Sophie] est (...) de tenter d'exploiter son arrêt de travail pour dénoncer une situation dont elle se trouve en réalité à l'origine et de se protéger contre d'éventuelles sanctions disciplinaires", peut-on lire dans ce courrier. Les pulsions suicidaires reviennent.