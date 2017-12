GRAND FORMAT. Cris, postillons, sourires forcés... Je me suis glissé dans la peau du père Noël (et ce n'est pas un cadeau)

Raclement de gorge. Face au miroir de ma salle de bain, je m’entraîne. "Oh, oh, oh, c’est le père Noël !" Peut-être un poil plus grave : je retente, re-re-retente. Cette fois, je crois que je le tiens. Mon heure approche, j’ai rendez-vous mercredi 20 décembre sur le marché des Abbesses, dans le 18e arrondissement de Paris. Oui, pour le travail, j’ai accepté d’enfiler le costume rouge pour me glisser dans la peau de l’homme le plus sollicité du moment.

Des touristes abordent le père Noël dans les rues du 18e arrondissement de Paris, le 20 novembre 2017. (ELODIE DROUARD / FRANCEINFO)

Des bonbons dans la hotte

Il est 14 heures. Quelques gouttes de pluie tombent sur le marché des Abbesses. C’est là, entre Montmartre et Pigalle, dans l'un des quartiers les plus touristiques de Paris, que mon recruteur m’attend. Sam Harfouche semble content de me voir. "On a prévenu les gens du quartier et les touristes que vous veniez aujourd’hui", me lance, ravi, le responsable animation du quartier. Etait-ce vraiment la peine ? Habituellement, à ma place, c’est un commerçant qui se dévoue pour jouer le père Noël. "Un coup le charcutier, un coup le boulanger." Ces bénévoles sont rémunérés en liquide, à coup de verres de vin chaud. La mission est claire : "Je ne vais pas te faire de dessin, tu es ici pour donner du bonheur aux gens", résume Sam Harfouche. Rien que ça.

Le père Noël est un petit plus pour les commerçants. Si les clients sont contents, ils peuvent acheter. N'hésite pas à rentrer dans les boutiques. Sam Harfouche

Il me tend une housse noire. A l’intérieur, le fameux costume rouge. Je jette un œil : un manteau rouge, une houppelande bordée d’hermine, une besace, une barbe et une perruque blanches, des gants et un kilo de bonbons. Il n’y a évidemment pas de vestiaire. C’est donc à l’arrière du camion du stand de pêche à la ligne de Nathalie que je file me changer. Dix minutes plus tard, tadam ! La transformation est terminée. Trop tard pour reculer, j'ai l'impression d'être attendu comme un chanteur avant de monter sur scène. Je me rappelle les mots de Geoffrey, comédien et ancien père Noël, qui a gentiment accepté de me coacher.

Moi, j'ai fait trois prestations de père Noël. Avant de commencer, j’avais regardé plusieurs clips de Noël pour m’imprégner du personnage. J’avais repéré quelques mimiques à faire avec la voix et la bouche. Mais je te préviens, tu vas finir sur les rotules. Geoffrey

Jérôme ne m'a pas plus rassuré. Lui a enfilé le costume rouge dans un centre commercial d’Angers, dans le Maine-et-Loire, l’an dernier pour "gagner un peu de sous" – une centaine d'euros la journée. "L'un de mes collègues s’était barré du magasin parce qu’il n’arrivait pas à gérer la foule", se souvient cet étudiant en histoire. OK.

Moi, je ne me sentais pas très bien lorsque j'avais plus de cinq enfants à côté de moi. Ils te parlent tous en même temps, ils peuvent te crier dessus. Mais peut-être que toi ça se passera bien ! Jérôme