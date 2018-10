"J'ai senti le sol trembler" : le 12 juillet 1986, le jour où Queen a régné sur le rock en mettant Wembley à ses pieds

Il est 6 heures du matin, ce samedi 12 juillet 1986. Après une soirée de déluge, le ciel offre un peu de répit aux courageux fans qui font la queue devant les grilles de Wembley. Jenny Hodge est de ceux-là. Cette passionnée était déjà là à la même heure la veille pour le précédent concert. Membre du fan club de Queen (ils sont encore 4 000 aujourd'hui), elle se reposera après le double passage de son groupe favori à Wembley, habituel temple du foot anglais. "J'étais parmi les premiers à arriver au stade, dix heures avant l'ouverture des portes. Je me souviens d'une foule très joyeuse, nous passions notre temps à chanter pour tuer le temps."

Un seul concert était à l'origine programmé à Wembley lors de ce "The Magic Tour". Tous les billets s'arrachent en quelques jours, obligeant le groupe à ajouter une deuxième date, le lendemain. "Le public de Queen est infini, on est capables d'écouler 30 000 tickets par jour à Londres", se félicite à l'époque le producteur Harvey Goldsmith. Au total, le groupe se produit devant 144 000 Londoniens. Un an plus tôt, la donne était toute autre : Queen est en perte de vitesse et n'intéresse plus grand monde. Ses membres parlent d'en rester là, avant de faire l'album de trop. "C'est le lot de tous les groupes où un seul membre écrit la plupart des chansons, éclaire Mark Blake, venu au concert en tant que fan, mais qui a plus tard écrit un livre sur le groupe. Freddie touchait beaucoup plus d'argent que les autres grâce aux droits d'auteurs. Brian May et Roger Taylor m'ont confirmé qu'ils pensaient sérieusement se séparer en 1985."

C'est alors qu'arrive le Live Aid, concert caritatif calé dans la moiteur de cet été 1985. Queen n'a pas le premier rôle. Dans le ventre mou de la set-list, juste après les petits jeunes qui montent de U2, et bien avant les stars de la soirée, Elton John, Paul McCartney et David Bowie. Lors des 22 minutes qui leur sont accordées, les quatre Britanniques écrasent la concurrence, en proposant un medley ultra-rythmé de leurs plus grands succès. Car l'ingénieur du son du groupe, James "Trip" Khalaf, a subtilement boosté les enceintes pour rendre la foule dingue, au point qu'Elton John vienne les enguirlander dans les loges pour concurrence déloyale. Cette performance diffusée en mondovision ressoude les troupes et leur attire un nouveau public, qui se presse de nouveau à Wembley un an plus tard.