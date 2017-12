GRAND FORMAT. "Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu", "A bras ouverts", "Momo"… Christian Clavier, le nouveau roi des comédies polémiques

Il y a toujours des producteurs qui envoient des scénarios dramatiques à Christian Clavier. Une dizaine par an, qui s'empilent sur le bureau de l'acteur. Mais ce n'est pas pour ces rôles qu'il décroche son téléphone. Car depuis la série de téléfilms sur Napoléon, il y a quinze ans, Christian Clavier s'est spécialisé dans les personnages de bourgeois acariâtres. Comme la version avec début de brioche et cernes sous les yeux de Jérôme, le médecin généraliste des Bronzés 3, Claude Verneuil, le patriarche du Berry dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? ou Jean-Etienne Fougerole, une sorte de clone de Bernard-Henri Lévy, chemise blanche grande ouverte et idées qui sentent le renfermé, dans A bras ouverts.

Comme si Christian Clavier l'acteur ne faisait plus qu'un avec son personnage de Jacquard, le châtelain détestable des Visiteurs, laissant de côté Jacquouille, l'autre volet du comique de l'acteur, le potache sympathique. Interrogé sur son plan de carrière dans le magazine Première en 2016, l'acteur a balayé la question d'un "je fais ce dont j'ai envie". Et ce dont il a envie, c'est d'"évoquer la France de la manière la plus provocante possible". "Je me sens très à l'aise là-dessus", confiait-il à L'Obs deux ans plus tôt.

C'est réussi. L'acteur est loin de faire l'unanimité en France, quand un De Funès qui évoluait sur le même registre, est solidement installé sur un piédestal. "De Funès composait un personnage dont on riait vraiment, estime le critique Julien Lada, qui écrit sur le site Cinématraque. Lui-même semblait rire de la médiocrité et des bassesses de ses personnages. On ne sent pas la même distance ironique chez Christian Clavier, dans ses rôles récents."