RECIT. "Ils veulent qu'on laisse filer le match" : le 20 mai 1993, le jour où l'OM de Bernard Tapie a truqué le match contre Valenciennes

Du côté de l'OM, ce match n'est pas aussi anodin qu'il n'y paraît. "Au contraire ! Si l’OM perdait contre Valenciennes, il mettait en jeu son titre de champion de France contre le PSG quelques jours plus tard", précise Alain Vernon. Une victoire à Valenciennes lui offrirait, au contraire, une confortable avance sur son challenger. "Nous étions à une semaine de la finale contre le Milan AC. Il fallait être certains d'avoir tous nos titulaires intacts, reconnaît Bernard Tapie quatre ans plus tard lors de son procès pour corruption. Nous ne pouvions pas nous permettre de répéter l'erreur de la finale de Bari [perdue aux tirs aux buts en 1991 face à l'Etoile rouge de Belgrade] où deux joueurs étaient absents."

Comme toujours, le patron de l'OM est dans le stade pour soutenir son équipe. Il prend même le temps de tailler un bout de gras avec son ami Jean-Louis Borloo, maire de Valenciennes, avant le coup d'envoi. Au menu de leur discussion ? Probablement du foot, sûrement aussi un peu de politique.

S'il n'est plus ministre de la Ville depuis la déroute, deux mois plus tôt, du Parti socialiste aux législatives, Tapie a néanmoins réussi à se faire élire député des Bouches-du-Rhône avec la bénédiction de François Mitterrand. Et on lui prête des vues sur la mairie de Marseille. Mais ce 20 mai, c'est le foot qui reste sa priorité. En veste sombre et chemise rayée, il vient serrer les boulons à une semaine de la finale de la Coupe d'Europe dont il rêve pour l'OM. A Marseille, il est devenu une idole après avoir fait du club, racheté pour un franc symbolique en 1986, une des meilleures équipes d'Europe.