GRAND FORMAT. Au fil de l’Ok, sur la trace du premier glacier islandais victime du réchauffement climatique

Même dans son pays, Ok n'a jamais été une rockstar. Modeste en taille, il s'est formé à l'ouest de Langjökull, le second glacier de l'île en superficie. De même, ce petit volcan s'élève non loin du site historique de Þingvellir, siège du tout premier Parlement islandais où, dès l'an 930 de notre ère, convergeaient les chefs de clans éparpillés sur le territoire pour se réunir en assemblée. En dépit de cet emplacement stratégique, Ok rate son entrée dans l'histoire : dans les sagas, ces récits historiques et légendaires écrits aux XIIe et XIIIe siècles afin de relater les premiers pas de la nation islandaise, il n'apparaît qu'une fois, subrepticement. Dans le chapitre X de la Saga des hommes de Holmr, on apprend qu'au Xe siècle, quand l'île n'était qu'une terre sauvage à portée de drakkar des côtes norvégiennes, un dénommé Grimkell et ses hommes "chevauchèrent par Gjabakki, puis au Kluptir et par l'Ok (...)." Voilà pour la postérité.

L'époque moderne n'est guère plus emballée par Ok. Enorme tas de roches volcaniques difficilement praticable, il est peu prisé des randonneurs qui lui préfèrent les majestueux canyons du rift, les chutes d'eau qui alimentent la rivière Hvita et l'étendue immaculée du Langjökull. "Des cailloux, rien que des cailloux", soupire un randonneur danois au détour d'une pause "cabillaud séché". A croire que des trolls volent des pierres au pied du volcan pour les déposer au sommet. "Ce sol rocheux, c'est une particularité d'Ok ?" s'enquiert une touriste optimiste auprès d'une guide islandaise, venue accompagner les pèlerins écolos jusqu'à l'emplacement de la stèle. "Une particularité d'Ok ? répond cette dernière, surprise. Non, non, pas du tout. Rien de tout cela [elle désigne le sol d'un geste de la main] n'est particulier."