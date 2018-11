RÉCIT. Comment la mère de Séréna a caché son bébé pendant 2 ans dans une pièce en sous-sol et un coffre de voiture

La femme emmenée par les gendarmes ce 25 octobre 2013 se nomme Rosa-Maria Da Cruz. Orginaire du Portugal, elle vit non loin de là, à Brive-la-Gaillarde (Corrèze), avec son compagnon, Domingos Sampaio-Alves. Ils ont trois enfants. L'arrivée du deuxième est devenue "l'histoire de la famille", qu’on se raconte en boucle. En 2004, Rosa-Maria est en vacances au Portugal avec Domingos et leur premier fils, âgé de 1 an. La femme, 36 ans à l'époque, est prise de violentes contractions et accouche en deux minutes d’un petit frère, en plein déjeuner familial. Adelaïde, la soeur de Rosa-Maria, raconte la scène dans l’émission "Sept à huit", diffusée sur TF1 le 3 novembre 2013, quelques jours après la découverte de Séréna dans le coffre.

Deux ans plus tard, pourtant, le scénario se répète. Le 24 novembre 2011, au petit matin, Rosa-Maria accouche de son quatrième bébé. Cette fois-ci, personne pour lui venir en aide. "Tout le monde dormait, j'ai mis la... ma petite fille au monde", se reprend-elle dans l’émission "Sept à huit" . Assise au milieu de son salon, vêtue d’un chemisier à carreaux, la quadragénaire aux cheveux mi-longs, racines apparentes, poursuit devant les caméras de TF1 : "Je lui ai coupé le cordon, je l'ai prise dans mes bras et après je l'ai posée, j'ai fait mon train-train, j'ai levé les petits, je les ai préparés pour aller à l'école comme si de rien n'était."

"S’il n’y a pas d’accompagnement après un premier déni de grossesse, le risque de récidive est élevé, déplore Michel-Henri Delcroix, gynécologue-obstétricien qui a expertisé Rosa-Maria Da Cruz. Et les problèmes surviennent quand la femme accouche toute seule." Personne n’a remarqué la nouvelle grossesse de Rosa-Maria, qui a toujours "un peu de ventre", selon ses proches. Elle dira aux enquêteurs avoir arrêté la pilule un an après la naissance de son troisième enfant parce qu’elle ne la supportait pas.

Malgré les précautions prises avec son compagnon, elle admet avoir deviné vers le huitième mois être de nouveau enceinte. Mais à l’inverse des précédentes grossesses, le secret a persisté jusqu’au bout. "Le jour de l'accouchement, je n'ai rien dit à personne, le lendemain non plus, le troisième jour non plus et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Je me suis enfermée dans le mensonge, un gouffre", résume-t-elle. Le "mensonge" va durer deux ans. Vingt-trois mois exactement.

Selon Marie Grimaud, avocate de l'association Innocence en danger, partie civile, la lecture du dossier donne à voir "une femme complexe derrière une personnalité en apparence extrêmement lisse". Rosa-Maria a grandi en Corrèze, avant-dernière d’une fratrie de cinq enfants. Après avoir quitté l’école à 16 ans et enchaîné les petits boulots, la jeune femme, dépeinte comme courageuse et travailleuse, s’installe avec Domingos, un ami d'enfance. Elle se consacre alors à sa vie de famille. Peu soucieuse de son apparence, elle gère les comptes du ménage et le quotidien.

Son compagnon, un maçon qui travaille du matin au soir, est peu présent lors des grossesses. Selon nos informations, il est tenu à l'écart de la première. Quant aux trois autres, Rosa-Maria réalise toujours tardivement son état.

"Dans ce genre d'histoires, on ne peut pas faire l'impasse sur le couple", observe Rodolphe Costantino, avocat de l'association Enfance et partage, également partie civile. Dans les affaires de néonaticides (des homicides perpétrés sur des enfants nés depuis moins de 24 heures), "les femmes ont souvent révélé avoir vécu de grandes solitudes", rappelle-t-il. Une différence de taille dans ce dossier : Rosa-Maria, elle, n'a pas tué son bébé.