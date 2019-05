RECIT. "Une belle prise de guerre" : l'arrivée de Léonard de Vinci en France, l'énorme coup du mercato artistique de la Renaissance

Son passage à Rome n'a pas laissé un grand souvenir à Léonard. Son dernier mécène, Julien de Médicis, neveu du pape, est mort après une longue agonie. Pire, ses finances avaient commencé à rendre l'âme bien avant son corps. Pour tout logement de fonction, le mécène n'a dégoté à l'artiste qu'un boui-boui dans le bâtiment des artisans du Vatican. Voilà le génie du XVe siècle relégué avec les menuisiers et les miroitiers. "Léonard était considéré comme un vieux peintre un peu fou, un peu vaurien, qui ne peignait plus pour se consacrer à des études bizarres ou interdites, comme l'anatomie", souligne Carlo Vecce, biographe de l'artiste . Ce professeur de littérature à l'université de Naples enfonce le clou :

Pas un regard. Personne n'était là pour coucher ce moment sur le papier, mais il est tentant d'imaginer que Léonard de Vinci ne s'est pas retourné une dernière fois pour contempler Rome, l'orgueilleuse cité des papes, quand il est parti, au plus chaud de l'été 1516. Autour de lui, un imposant convoi. L'ambassadeur de France, qui a mené les négociations, ses assistants Melzi et Salai, quelques artistes de passage, quelques serviteurs, une escorte armée et surtout, des chariots pour le matériel. Lors d'un précédent voyage entre Milan et Rome, l'artiste a noté dans ses carnets qu'il y en avait pour 225 kg de bagages. Comptez quelque 15 000 pages de notes, qu'il compte bien mettre en ordre et publier une fois en France, et 250 livres, une bibliothèque inédite pour l'époque. Et trois tableaux encore inachevés pour Léonard, qui ne cache pas son côté perfectionniste : La Joconde , La Vierge, l'Enfant Jésus et sainte-Anne (peinte sur bois, donc impossible à transporter roulée) et le Saint Jean-Baptiste . Trois sur la quinzaine que Léonard a réalisés tout au long de sa vie, ce n'est pas négligeable.

L'artiste a beau se donner des airs de druide ou de philosophe grec, en laissant largement pousser sa barbe et ses cheveux, il conserve une dent contre les mécènes italiens. Tous. "Les Médicis m'ont créé, les Médicis m'ont détruit", peut-on lire dans ses notes.

Reconstitution de Léonard de Vinci en androïde lors de la Japan Robot Week, le 17 octobre 2018, à Tokyo (Japon). (OLEKSANDR RUPETA / NURPHOTO / AFP)

Prenez aussi les maîtres de Florence au tournant du XVIe siècle, Savonarole et Machiavel, qui proposent à Léonard de décorer un mur du Palazzo Vecchio. Sur le papier, l'offre est alléchante. En réalité, c'est un traquenard. Première tuile : "C'est un boulot assez mal payé", souligne Pascal Brioist, auteur de Léonard de Vinci, homme de guerre (éditions Alma) ou Les Audaces de Léonard de Vinci (chez Stock). Deuxième hic, on lui a collé son ennemi juré, ce crâneur de Michel-Ange, en face de lui. Et le jeunot, de 25 ans son cadet, avance, lui, et ne lésine pas sur la peinture quand Léonard s'entête à tester des enduits de préparation pour le mur. Son travail n'avance pas d'un pouce, et ça se voit. Le camouflet fera le tour des cours italiennes. "On lui préfère une nouvelle génération d'artistes, qu'on installe à des postes importants", poursuit Pascal Brioist. A Rome par exemple, où Léonard retrouve ce poseur de Michel-Ange, auréolé de l'achèvement du plafond de la chapelle Sixtine. Léonard n'a pas voix au chapitre au Vatican depuis l'épisode florentin. Le pape a eu ce mot cruel, rapporté par Vasari, le chroniqueur artistique de l'époque : "Hélas, cet homme ne terminera jamais rien, parce qu'il pense déjà à la fin avant le commencement".

Son départ ne cause pas plus d'émoi que ça dans la Botte, à une époque où l'artiste italien s'exporte aussi bien que le footballeur brésilien de nos jours. "Les artistes circulaient beaucoup plus facilement qu'on ne le pense, souligne Florence Alazard, maîtresse de conférence à l'université de Tours. On trouve des peintres, des sculpteurs ou des architectes italiens dans les confins de l'Europe, en Pologne, en Hongrie ou en Moscovie. Ça n'est pas du tout lié aux guerres d'Italie, simplement ils vont là où on leur propose un contrat ou un chantier."