ENQUETE FRANCEINFO. Entre "méfiance" et "humiliation", le parcours du combattant des personnes LGBTI chez le médecin

Trouver un médecin bienveillant, "c'est un peu la roulette russe", soupire Adrian Debord. "On ne sait jamais quand on sera considéré comme un phénomène de foire et quand on sera traité avec respect et dignité", déplore le membre de Chrysalide. Faute de connaissances sur les transidentités et l'intersexuation, certains praticiens peuvent assaillir les patients de questions. "On nous interroge sur notre vie privée, sans rapport avec la consultation. C'est intrusif", souligne Maëlle Lamour, trésorière de l'association OUTrans. Loé, du Collectif Intersexes et Allié.e.s, dénonce même la "curiosité malsaine" de certains praticiens. "Par exemple, quand tu as 13 ans et qu'un chef de service d'un CHU fait défiler tous ses internes pour qu'ils observent tes organes génitaux."

Parfois, la curiosité vire à "la panique". "Certains médecins nous regardent comme des aliens et nous redirigent vers quelqu'un d'autre pour se débarrasser du monstre", réprouve Loé. Maëlle Lamour a, elle aussi, déjà essuyé un refus de soins. Un ophtalmologue a certifié qu'elle devait trouver un praticien "spécialisé" à cause de son traitement hormonal, sans pouvoir la rediriger vers un confrère. "Un médecin a le droit, et même le devoir, de refuser un patient s'il ne se juge pas compétent", justifie Jean-Marie Faroudja, président de la branche éthique et déontologie du Conseil national de l'Ordre des médecins. Une vision nuancée par le président d'honneur du Comité consultatif national d'éthique.