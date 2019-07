GRAND FORMAT. "Le pire, c’est quand la dernière pâtisserie a fermé" : à Villeneuve-sur-Lot, autopsie d'un centre-ville en déshérence

Quand on aborde un Villeneuvois, surtout lorsqu’il a plus de 50 ans, l'expression "c'était mieux avant" prend tout son sens. Presque tous évoquent avec nostalgie cette époque où la ville était l’épicentre du département. Et même, pour les plus passionnés, de la région. "On venait de loin pour la vie culturelle très riche qu'offrait Villeneuve", se souvient Michel Laffargue, ancien journaliste à Sud Ouest, désormais retraité. "Dans les années 1950-1960, l'argent coulait à flots grâce au pruneau : l'or noir de la région" raconte-t-il, très enthousiaste. Le maraîchage portait la région d'où partaient des trains entiers de haricots verts, de maïs et de petits pois vers les marchés de Bordeaux et Paris. Une culture diversifiée, permise grâce à la terre gorgée d’alluvions, et donc extrêmement fertile, des bordures du Lot.

Mais la production intensive a peu à peu remplacé le maraîchage et le pruneau d'Agen peine désormais à s'exporter, face à la concurrence féroce du Chili et des Etats-Unis. Malgré sa traçabilité garantie par son Indication géographique protégée (IGP), les 10 000 tonnes annuelles de pruneaux d’Agen rivalisent difficilement avec les 100 000 tonnes produites chaque année au Chili. Même dans son berceau, l’enseigne Maître Prunille, place de la Libération, peine à faire recette. "C’est de plus en plus difficile, la clientèle est très irrégulière. Heureusement qu’il y a les fêtes de Noël", confie Lilou, seule vendeuse de l’enseigne depuis 1995. A 61 ans, Lilou se souvient du Villeneuve d’antan… Et de son déclin : "J’ai commencé à 17 ans comme vendeuse aux Nouvelles Galeries dans le centre. Quand elles ont été liquidées en 2004, on a compris que la ville ne serait plus jamais comme avant."