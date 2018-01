RECIT. "Je sais pourquoi vous venez" : quatorze ans après, le quintuple infanticide de Galfingue résolu grâce à une rixe entre voisins

L’homme appelle aussitôt la gendarmerie. Des militaires arrivent sur place, rapidement suivis d’un médecin légiste. "Il nous dit alors qu’il y a beaucoup de choses à l’intérieur, se remémore Jean-Frédéric Sellier, alors officier commandant de la section de recherches de gendarmerie de Strasbourg. Mais comme les conditions météo sont mauvaises, on décide de déballer tout ça directement à l’institut médico-légal pour que ce soit fait dans de bonnes conditions."

Sur place, c’est la stupeur. Il n’y a pas un cadavre de bébé, mais quatre. "Ils étaient dans des états de décomposition différents puisqu’il y avait même des ossements", se souvient le militaire. Deux d’entre eux présentent des signes de strangulation. Le 28 octobre, une information judiciaire contre X pour homicides volontaires est ouverte.

La macabre découverte ébranle Galfingue. De très nombreux journalistes se pressent dans cette commune de 800 habitants. "A l’époque, il y avait encore le café, Aux deux clés, les médias venaient tous y interroger les gens", se rappelle la secrétaire de mairie. Pendant des jours, la presse régionale et nationale afflue. L’affaire fait aussi bien les gros titres de L’Est républicain ou du Monde que l’ouverture des "20 heures" de France 2 et TF1. Des journalistes allemands et suisses font également le déplacement.

"La pression médiatique était infernale, se souvient André Jelger, l’ancien maire de Galfingue aujourd’hui à la retraite. Le lendemain de la découverte, j’ai reçu jusqu’à 25 coups de fil de journalistes." Il se souvient notamment d’un article de Paris Match : "C’était carrément un roman, avec la forêt hantée, les maisons à colombages et, limite, les cigognes qui venaient de passer."

L’onde de choc touche aussi les communes alentour. Dans le café aux nappes fleuries de Bernwiller, l'affaire des "bébés de Galfingue" est de toutes les conversations. "On a l’autoroute juste à côté, sur le moment on s’est dit que ça devait être des gens de passage. Mais pourquoi cette forêt-là ? Ce n’est pas la seule dans le secteur", s'interroge encore aujourd'hui Christine, la patronne du troquet, les journaux du jour étalés devant elle. Les théories les plus folles circulent. On évoque l’œuvre d’une secte, la piste de prostituées venues d'Allemagne, ou encore celle d’une "faiseuse d’anges". "On a parfois regardé ces rumeurs avec amusement, mais cela ne nous a jamais détournés de notre travail", expédie Jean-Frédéric Sellier.