A Courbevoie, Atef et la fleuriste vérifient la commande. Atef doit faire un peu de place dans son camion. Il est livreur de 4h à 10h. Et il enchaîne désormais avec des commandes de sapins pour la plateforme Yper. "En moyenne, on a entre 7 et 8 sapins par jour, indique-t-il. De quoi mettre un peu de beurre dans les épinards avant les fêtes, car cette activité supplémentaire représente "environ 60 euros par jour. Cela fait des heureux, surtout pour les enfants", dit le chauffeur en riant.

Atef charge le camion sous les yeux de Dalila, la responsable du magasin. Ce service de livraison entre particuliers, ça arrange bien sa clientèle, pour moins de dix euros. "Les clients ne sont pas tous véhiculés, malheureusement, et les sapins sont assez lourds. C’est aussi une facilité : pouvoir prendre un sapin le matin, le recevoir soit le soir, soit le lendemain matin. Cela leur permet d’être plus flexibles sur leur emploi du temps aussi", explique la fleuriste.

"Ça me fait plaisir de côtoyer les gens, c’est la magie de Noël." Atef, livreur de sapins à franceinfo

Le trajet n'est que d'un kilomètre jusqu'au lieu de livraison. Et pour Atef, des sapins de Noël, ce n'est pas tout à fait une marchandise comme les autres. Il le dit, il ne lui manque que le bonnet rouge et blanc ! "Je suis un petit lutin de Noël !", sourit-il. Son plaisir, c'est de voir les sourires des enfants au moment de déposer le sapin dans une nouvelle famille.