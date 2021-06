#VraiOuFake Vous avez vu circuler une information ou une image qui vous interpellent, et vous doutez de sa véracité ? Signalez-la-nous

Que ce soit à la radio, à la télévision ou sur internet, franceinfo débusque à travers sa rubrique "Vrai ou Fake" les fausses informations. L'objectif est de décrypter et de déconstruire ces rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, fabriquées dans le but de manipuler le public, ou les affirmations erronées ou trompeuses des personnalités publiques et des responsables politiques.

Si vous avez repéré une information qui vous interpelle, dont vous doutez de la véracité, vous pouvez nous la signaler en remplissant ce formulaire. Attention, l'équipe de "Vrai ou Fake" ne peut vérifier que des énoncés qui contiennent des éléments factuels susceptibles d’être confirmés ou infirmés. Des dates, des lieux, des chiffres, sur des faits qui se sont produits récemment ou dans le passé, par exemple.

Nos journalistes ne peuvent vérifier des déclarations qui sont des projections dans l'avenir ou qui relèvent du subjectif, du ressenti.