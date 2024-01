Vrai ou faux Peut-on tomber malade parce qu'on a "attrapé froid" ?

Grippe et rhumes sont courants en hiver. Pour autant, ce n'est pas le froid qui est responsable de ces maladies mais bel et bien les virus et les bactéries. Les basses températures créent tout de même une situation favorable à leur propagation.

Depuis quelques jours, le "Moscou-Paris" est arrivé sur la France et fait chuter les températures. Après un début d'hiver doux et humide, cet épisode de froid inédit depuis six ans a surpris les Français. Face à cette météo glaciale, vous avez certainement entendu ces conseils : "Couvrez-vous bien, mettez un bonnet, une écharpe et des gants, séchez-vous bien les cheveux avant de sortir, sinon vous allez attraper froid..." Mais peut-on vraiment tomber malade à cause du froid ?

Selon une étude publiée en décembre 2022 par des médecins de l'université de Boston, aux Etats-Unis, le froid serait bien en partie responsable des maladies hivernales (angine, grippe, rhinopharyngite). Les chercheurs ont découvert que lorsque la température du nez, habituellement à 36-37°C, descend à 32°C, les parois nasales sont affaiblies. "Le froid fragiliserait les parois nasales, qui sont les premières portes d'entrée des virus et bactéries", expose Yannick Simonin, professeur en virologie à l'université de Montpellier. "Les parois nasales libèrent moins d'anticorps et cela limite leur capacité de défense face aux virus", poursuit le professeur.

Le froid fragilise l'organisme

Cette conclusion contredit les anciennes études qui considéraient que le froid n'avait pas de répercussions sur notre système immunitaire. Si cette étude est considérée comme "une grande avancée dans le milieu scientifique" selon Yannick Simonin, ses conclusions restent à nuancer, souligne Océane Sorel, docteure en virologie et vulgarisatrice scientifique sous le pseudonyme de The French Virologist, car "les expériences ont été réalisées in vitro et non en conditions réelles".

Concrètement, s'il est possible que le froid affaiblisse le système immunitaire, une chose est sûre : il ne peut pas, à lui seul, rendre malade. "Vous pouvez sortir les cheveux mouillés, ou en chemise sous - 5°C, si vous ne rencontrez pas de virus je vous assure que vous ne tomberez pas malade, assure Yannick Simonin. Les températures basses créent des situations favorables au développement des maladies, mais ce n'est pas le froid en lui-même qui nous infecte, ce n'est pas une maladie", ajoute-t-il.

Le climat hivernal favorise la circulation des virus

Le froid n'est donc pas l'unique responsable. Mais pourquoi sommes-nous alors davantage malades en hiver ? Il y a deux explications principales. D'abord, pendant cette période, les virus se maintiennent mieux dans l'air. "Le froid conserve les virus, notamment celui responsable de la grippe", note Océane Sorel. "Les températures froides ne dégradent pas les virus, contrairement aux climats chauds", confirme Yannick Simonin. Il est donc plus probable de rencontrer des virus dans l'air en hiver qu'en été.

La recrudescence des maladies à cette période de l'année, comme c'est le cas avec le Covid, peut également s'expliquer par les modes de vie qui se modifient en fonction des températures. "En hiver, nous avons tendance à nous retrouver dans des espaces clos, des bureaux par exemple, et à moins aérer, souligne Yannick Simonin. Cela favorise énormément la transmission de virus et bactéries entre les humains". Les maladies s'y transmettent à cause de gouttelettes projetées par les toux et les éternuements.

Les virus et bactéries sont toujours responsables de nos maux hivernaux. Il n'est donc pas possible de tomber malade seulement parce que l'on a eu froid. Mais en attendant que les études se précisent, se couvrir le nez, pour y maintenir une température supérieure à 32°C, n'est peut-être pas une mauvaise idée.