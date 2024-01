Vrai ou faux Le nombre de bagages abandonnés dans le métro parisien a-t-il été multiplié par quatre entre 2019 et 2023 ?

Dans les transports en commun, impossible d'y échapper. Une valise oubliée sur un quai, un sac abandonné dans une rame... Les bagages abandonnés semblent se multiplier. Et avec eux, les annonces, les évacuations et les retards. Ce qui a fait dire à un porte-parole de la RATP lors d'une réunion de préparation pour les Jeux olympiques 2024 : "Le nombre de bagages a beaucoup augmenté ces dernières années. Fin 2023, ce chiffre devrait être multiplié par quatre comparé à 2019".

Dans le détail, 624 bagages avaient été abandonnés sur le réseau des transports parisiens en 2019, contre 1 992 mi-novembre 2023, selon les données fournis par la RATP à franceinfo. Soit plus de trois fois plus (3,19) entre ces deux années. Dans cet intervalle, les chiffres avaient déjà plus que doublé entre 2020 et 2021.

Même constat dans les gares et les aéroports

Au-delà de la RATP, les recensements de la SNCF et des aéroports suivent la même dynamique. En 2022, la SNCF a enregistré 360 bagages abandonnés en gares ou dans les trains chaque semaine (18 720 pour toute l'année), contre 200 en 2021, une augmentation de 80% en un an. Même constat dans les aéroports parisiens, où 6 400 bagages ont été abandonnés en 2023, précise le groupe Paris Aéroport (ADP) à franceinfo. Pas moins de 4 400 bagages ont été retrouvés à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente. A Orly, le groupe a dénombré 2 000 bagages abandonnés (+4% par rapport à 2022).

Mais ces chiffres pourraient même être très largement en dessous de la réalité. En 2022, la SNCF a ainsi reçu 224 000 déclarations de perte. Ce qui signifie que plus de 200 000 bagages ou colis n'ont pas été retrouvés par leurs services. Volés, récupérés par leurs propriétaires ou par des proches ? La SNCF n'a pas d'informations supplémentaires à communiquer à ce sujet.

Sur le réseau de la RATP, les bagages abandonnés sont en tout cas responsables d'une grande partie des retards dans les transports en commun. "Cette augmentation sans précédent a un impact significatif sur la régularité de nos lignes", assure la régie parisienne. La SNCF dénombre également 35 500 trains retardés ou supprimés à cause de ces bagages en 2022.

Le télétravail et le Covid comme pistes d'explications

Annonces aux usagers, périmètre de sécurité, brigade cynophile, police et arrêt du trafic : la marche à suivre est bien huilée pour ne pas prendre le moindre risque avec ces bagages. "Chaque bagage abandonné entraîne une heure de perturbations", précise la RATP. C'est pour cette raison qu'abandonner son bagage, même involontairement, peut coûter cher à son propriétaire. La SNCF peut imposer une amende de 150 euros, alors que sur les lignes de la RATP, l'amende va de 150 à 200 euros. Et si c'est un oubli dans l'un des aéroports parisiens, le montant grimpe à 450 euros.

S'il n'existe pas de réelles études sur les raisons de ces oublis, certaines explications ont été avancées ces dernières années. Le groupe ADP explique par exemple à franceinfo qu'"il s'agit le plus souvent d'étourderies dues au stress". Un stress qui pourrait être accentué par d'autres événements, comme la pandémie de Covid et son lot de contrôles et de tests. "La période de confinement, les contrôles supplémentaires avec le port du masque... Un certain nombre de préoccupations qui détourne [les voyageurs] de leur concentration à s'occuper de leurs bagages", avançait en novembre 2021 Xavier Rocher, directeur de la sûreté de la SNCF. La fin des contrôles dus au Covid n'a, pour autant, pas fait diminuer le nombre de bagages oubliés, bien au contraire.

Aujourd'hui, la généralisation du télétravail serait une autre explication, comme l'explique Arnaud Bertrand, président de l'association d'usagers Plus de trains, au magazine Ville, Rail et Transports (VRT) : "Avec le télétravail, les gens se baladent avec plus de sacs, notamment des ordinateurs. Cela multiplie aussi la probabilité d'oublier ses affaires". L'idée d'une augmentation en trompe-l'œil est également une piste avancée par le magazine. Ces dernières années, en raison du plan Vigipirate, les contrôles se sont intensifiés et avec eux les perturbations liées au déminage des bagages abandonnés.