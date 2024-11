Vrai ou faux Le lavage des mains est-il le geste barrière "le plus efficace" contre les virus de l'hiver, comme l'affirme le ministère de la Santé ?

Alors que le froid s'impose peu à peu dans l'Hexagone, certaines pathologies se rappellent à notre mauvais souvenir. Le ministère de la Santé a donc jugé bon de lancer une campagne de prévention sur les gestes barrières. "Pour se protéger contre la grippe, le Covid-19, la bronchiolite et autres virus de l'hiver, le lavage des mains est LA mesure d'hygiène la PLUS efficace", a-t-il ainsi écrit dans une publication sur le réseau social X (ex-Twitter), mercredi 13 novembre.

Le message a rapidement fait réagir des internautes, ainsi que des professionnels de santé. "Le ministère utilise de l'argent public pour désinformer la population sur les modes de transmission d'un agent biologique infectieux potentiellement mortel, et véhicule toujours l'infox selon laquelle le Sars-Cov-2, qui circule vague après vague toute l'année, est un 'virus de l'hiver'", s'est ainsi indigné le médecin Christian Lehmann dans une chronique publiée le 15 novembre par Libération.

Très efficace contre les virus de la gastro-entérite

La présentation du Covid-19 comme un mal de la saison froide n'est pas le point qui a suscité le plus de débats. Les critiques ont davantage ciblé la manière dont la communication gouvernementale aborde la lutte contre la circulation des virus. S'il estime que le lavage des mains est une "mesure d'hygiène de base contre les virus hivernaux", le médecin Jérôme Barrière précise toutefois sur X que ce geste est important "surtout contre les virus pourvoyeurs de gastro-entérite". On dit d'ailleurs de ceux-ci qu'ils sont "manuportés" : des personnes infectées les "déposent" sur des objets, comme des poignées de portes par exemple. Il suffit de toucher ces surfaces contaminées, puis de se toucher le visage (la bouche ou le nez) pour que le virus passe d'un hôte à un autre.

Pour se prémunir de "la gastro-entérite, ce n'est vraiment que le lavage des mains", avait rappelé à franceinfo Fabienne Kochert, alors présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire, en janvier 2021, en pleine pandémie. En revanche, le Covid-19, la grippe et la bronchiolite sont des virus respiratoires et se transmettent principalement par voie aérienne. Après quelques mois d'interrogations, en 2020, le fait que le Sars-Cov-2 passe avant tout par les airs, par des gouttelettes, a été établi, puis constamment conforté.

"Aérer" pour éloigner la grippe et le Covid-19

Le message du ministère de la Santé est dès lors jugé "totalement obsolète aujourd'hui" par Antoine Flahault, directeur de l'Institut de santé globale de Genève (Suisse). "Nous pouvions l'entendre au début de la pandémie de Covid-19, lorsque nous ignorions encore les modes de contamination du virus", a-t-il expliqué sur TF1. Une étude américaine parue dans la revue Nature en 2022 a montré que le risque de contamination était de 1 sur 100 par inhalation d'aérosols contenant des particules du Sars-CoV-2, contre 1 sur 100 000 pour le contact avec des surfaces souillées. Pour limiter la propagation du Covid-19 et la grippe, "la mesure la plus efficace est donc d'aérer suffisamment" les pièces, ajoute Antoine Flahault.

En ce qui concerne la propagation du virus responsable de la bronchiolite, le lavage des mains peut contribuer à réduire la propagation. Une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet, en 2015, a montré une diminution de 8 points des épisodes d'infections respiratoires chez le groupe de participants encouragés à se laver les mains régulièrement par rapport à un groupe témoin. Le pourcentage peut sembler faible mais les auteurs le considèrent assez élevé pour jouer un rôle lors d'une épidémie, relève Le Figaro.

Une mesure "complémentaire", pour la DGS

Interrogée par franceinfo, la direction générale de la santé (DGS) maintient que "le lavage des mains est bien l'un des gestes essentiels de prévention contre les tous les virus". Toutefois, cet organisme, qui dépend du ministère de la Santé, répond sans le dire aux différentes critiques émises. La DGS cite aussi, parmi les "gestes simples de prévention" contre les "virus de l'hiver et le Covid-19", l'aération et le port du masque.

Si elle présente le lavage des mains comme un geste "complémentaire" de l'aération et du port du masque, la DGS insiste sur son importance et s'appuie sur un rapport (PDF) de l'Organisation mondiale de la santé, publié en 2021. "Réaliser l'hygiène des mains au bon moment prévient la transmission des maladies infectieuses, écrit-elle en citant le document. L'hygiène des mains permet de réduire les décès imputables aux maladies diarrhéiques et respiratoires, de 21% et 30% respectivement, chez les enfants de moins de 5 ans."

Surtout, conclut la DGS, le lavage fréquent des mains présente "l'avantage d'être une mesure simple à appliquer dans son quotidien par chacun, dans un objectif individuel et collectif de prévention de la transmission de maladies infectieuses". En conclusion, le lavage des mains s'avère nécessaire mais n'est pas suffisant contre les virus hivernaux et le Covid-19. Dans une précédente publication sur X, le 30 octobre, le ministère de la Santé rappelait d'ailleurs l'importance de l'aération et du port du masque.