VRAI ou FAKE. Présidentielle 2022 : la République en marche survendrait ses mérites selon France Stratégie

Dans un tract de la République en marche, intitulé "5 ans de + pour l'économie et le travail", le parti cherche à défendre les mesures instaurées pour soutenir le marché du travail face au Covid-19. Il cite par exemple l'activité partielle ou encore le fonds de solidarité pour les entreprises. Selon le document, en 2020, aucun pays n'a fait plus que la France pour la protection des revenus de millions de salariés grâce à l'activité partielle, mais aussi dans le soutien des entreprises.

La France se classerait plutôt en avant-dernière position

D'après le rapport de France Stratégie, sur le suivi et l'évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l'épidémie de Covid-19, ces informations sont erronées. En première position se trouve le Royaume-Uni avec un effort global équivalent à 10,3% de son PIB. Dans ce classement, la France se situe en avant-dernière position. Mais pourquoi LREM place-t-elle la France en tête ? "En termes de dépenses discrétionnaires, ils ont dépensé plus que nous. Nous, on a des stabilisateurs automatiques. Quand la croissance et l'emploi s'effondrent, il y a des filets de protection qui se mettent automatiquement en place", explique Roland Lescure, porte-parole de LREM.