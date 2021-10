Vrai ou fake Non, un toboggan en forme de sexe n'a pas été installé dans une école par la mairie de Paris

C'est un toboggan rouge posé sur une aire de jeux pour enfants. Mais sa forme est particulière : elle évoque un pénis et une vulve. Le cliché a été publié sur Twitter, jeudi 7 octobre, accompagné de ce commentaire : "Ça va [Anne] Hidalgo ? On dérange pas ?" Le tweet affirme qu'il s'agit d'un jeu installé dans une école du 7e arrondissement de Paris. L'image a été partagée et commentée par des centaines d'internautes. Certains, y compris des journalistes, ont voulu y voir l'œuvre de la maire de Paris et l'occasion de critiquer l'édile socialiste, candidate à l'élection présidentielle.

Ce toboggan n'a pourtant été mis en place ni dans une école, ni dans la capitale, ni durablement. Explications.

Capture d'écran d'un tweet le 8 octobre 2021. (TWITTER)

La photo a été postée sur un compte Twitter humoristique. Il suffit de remonter le fil de ses publications pour s'en convaincre. Une recherche d'image inversée sur un moteur de recherche permet de retracer l'origine du cliché. Il a été mis en ligne jeudi sur le réseau social Reddit avec cette mention (en anglais) : "Nouveau toboggan dans ma ville natale de Maple Ridge", une ville située en banlieue de Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada.

Capture d'écran d'une discussion le 8 octobre 2021. (REDDIT)

Dans les nombreux commentaires laissés sous ce post, un message précise qu'"un film est tourné à Maple Ridge et dans ses environs en ce moment" et qu'il s'agit d'une "comédie classée R", une classification américaine signifiant que les mineurs de 17 ans et moins ne peuvent aller voir ce film sans être accompagnés d'un adulte. "Mes enfants ont fait de la figuration la semaine dernière dans un parc pour le film", ajoute l'internaute, qui en déduit : "J'imagine que [le toboggan] est là pour ça."

Un décor pour une comédie filmée au Canada

Le Daily Hive, un journal en ligne de Vancouver (en anglais), a rapporté jeudi qu'une comédie était tournée au parc Fletcher de Maple Ridge. Le site d'information reproduit des photos des coulisses, publiées sur Facebook, sur lesquelles le toboggan rouge est visible comme élément de décor. Le Daily Hive ajoute que le film est produit par l'acteur et humoriste canadien Seth Rogen, connu pour ses films comiques.

En recherchant le parc Fletcher sur Google Street View, on reconnaît sur une photo prise en 2014 les arbres à l'arrière-plan, mais aussi les structures blanches des jeux pour enfants.

Le parc Fletcher de Maple Ridge, près de Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada, en 2014. (GOOGLE STREET VIEW)

"Ce tweet était bien sûr une plaisanterie"

Contacté par franceinfo, l'internaute qui a tweeté le cliché le confirme : "Ce tweet était bien sûr une plaisanterie." "Quand j'écris ce genre de tweet, explique-t-il, je le fais dans une visée parodique, en reprenant les codes des 'véritables' fake news et leurs aspects grotesques."

"Je ne pensais vraiment pas que mon tweet serait repris sérieusement pour attaquer la mairie de Paris, ce n'était pas du tout mon but", se défend-il, "atterré" par les réactions "épidermiques" et "au premier degré" de nombre d'internautes, dont il déplore "l'aveuglement". "Tout est bon pour laisser exprimer une agressivité, voire une violence, sans aucune écoute, sans débat, sans modération", dénonce-t-il.

"Aujourd'hui, je me suis planté en répondant à un tweet qui présentait un toboggan particulier… Je voulais être ironique, mais l'info était un fake. Mes plus plates excuses pour ce tweet", confesse sur Twitter Albert Zennou, rédacteur en chef au service politique du Figaro, qui s'est fait berner.