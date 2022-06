Vrai ou Fake : les Youtubeurs français pas influençables par la Russie

Le 2 mai dernier, Léo Grasset, le Youtubeur de la chaîne Dirty Biology reçoit un mail particulier. Une personne du nom de Natalia Thompson propose au vidéaste de diffuser une vidéo qui offre une explication tranchée de la guerre en Ukraine. La proposition de partenariat émane d’une entreprise inconnue du nom de "IMG Veul". Le Youtubeur tente d’en savoir plus. "C’est pas clair, qui me parle, je ne sais pas qui est le client, et quand je demande c’est évasif", explique-t-il. La rémunération de ce partenariat n’est pas non plus mentionnée. Finalement, l’enquête du magazine Marianne révèle que l’entreprise que Natalia Thompson est censée représenter, IMG Veul, n’existe pas.

Stratégie de la confusion

"Évidemment, on a envie de penser que c’est le Kremlin qui se cache derrière tout ça mais c’est allé un petit peu vite en besogne. Il y a d'autres gens en Russie qui ont un agenda, qui ont des intérêts et ces mercenaires de l'information sont des entreprises privées qui agissent pour le compte de clients", explique le journaliste indépendant Nicolas Quénel. Et pour l’heure, rien ne permet de déterminer qui était le client ou le bénéficiaire. "C’est la stratégie de la confusion", explique Lukas Aubin, chercheur associé à l’Iris et spécialiste de la géopolitique russe. Cette opération d’influence plutôt grossière n’a en tout cas pas fonctionné. Aucun Youtubeur français n’a relayé cette vidéo de propagande.