Vrai ou Fake : un sénateur américain prétend que les tests de vaccin anti-Covid sur les animaux ont été arrêtés parce que ces derniers en mouraient

Sur les réseaux sociaux, une vidéo tournée au Sénat du Texas (États-Unis) est reprise par des militants antivaccins. Dans cet extrait, on peut y voir un sénateur républicain et ancien militaire, Bob Hall, prononcer ces mots : "De ce que j'ai vu, ils avaient bien commencé les tests sur les animaux, mais comme les animaux mouraient, ils ont juste arrêté les tests. Et ensuite, ils ont proposé le vaccin au public." Cette déclaration a suscité des réactions sur Twitter. "La vaccination a été arrêtée sur les animaux car ils mouraient tous, et on est directement passé sur l'humain. C'est vérifiable, c'est passé récemment au Sénat du Texas. De plus, lors des expériences, Pfizer demandait des personnes ne souhaitant plus avoir d'enfants ou n'en voulant pas", a ainsi écrit un internaute le réseau social.



Des déclarations mensongères

Mais les affirmations du sénateur texan sont totalement mensongères, car les vaccins contre le Covid-19 ont bien été testés sur les animaux, et avec succès. Le vaccin Pfizer, par exemple, a prouvé son efficacité sur des souris et des macaques, comme l'affirme un communiqué du laboratoire datant de septembre 2020. En réalité, la seule spécificité des vaccins anti-Covid est que les tests sur les animaux ont pu être menés en même temps que les tests sur les humains, et non auparavant, comme cela est la règle habituellement. C'est pour gagner du temps que les autorités sanitaires ont validé cette procédure d'urgence. Quant au sénateur à l'origine de cette rumeur, il s'agit d'un habitué des fausses informations sur le Covid-19. Bob Hall lutte activement contre le vaccin et le port du masque, sur lequel il multiplie aussi les déclarations mensongères. La vidéo, qui circule sur les réseaux sociaux français, est donc authentique, mais ses affirmations sont faites par une personne sans compétences médicales et elles sont mensongères.