Vrai ou Fake : les résultats de l’élection présidentielle brésilienne ont-ils été truqués ?

Selon les Bolsonaristes, l’élection présidentielle a été truquée en manipulant les données des machines de vote électronique. Un argument qui rappelle la défaite de Donald Trump.

Parmi les slogans des manifestants brésiliens qui ont envahi les lieux de pouvoir, il y a celui-ci : "Nous voulons le code source", c’est-à-dire les données machines de vote électronique. En effet, les militants de Jaïr Bolsonaro sont convaincus que l’élection présidentielle a été truquée en piratant les machines de vote électronique. "Nous n’acceptons pas le résultat de l’élection qui a été volé", scande un manifestant. La théorie sans fondement est entretenue par Bolsonaro lui-même.



La contestation rappelle la défaite de Trump

Les machines de vote électronique sont utilisées au Brésil depuis plus de deux décennies. "Elles ont déjà été testées, re-testées plusieurs fois (...). C’est ce même système-là qui a été utilisé pour élire des députés et Bolsonaro même", indique Danilo Rocha Lima, journaliste. La contestation des résultats rappelle les élections aux États-Unis, où Donald Trump avait utilisé le même argument pour contester sa défaite face à Joe Biden. Steve Bannon, ancien conseiller de Trump, soutient d’ailleurs Bolsonaro et relaie la thèse de l’élection truquée. Des fausses infirmations qui naissent sur les réseaux sociaux, mais qui ont ensuite des conséquences sur le monde réel.