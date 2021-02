Israël est le pays qui compte le plus grand nombre de personnes vaccinées contre le Covid-19. Mais le nombre de nouveaux cas reste élevé. Pour Alexandra Henrion-Caude, une scientifique très controversée, c’est la preuve que le vaccin ne fonctionne pas. "Ouvrons les yeux ! Israël, 35% vaccinés. Vers un 4ème confinement ?", a-t-elle partagé sur les réseaux sociaux. Effectivement, plus d’un tiers des Israéliens sont vaccinés. En revanche, les premières données sur la vaccination montre qu’elle est efficace.

La vaccination efficace

Tout d’abord, une caisse d’Assurance maladie qui a suivi plus de 400 000 personnes ayant reçu le vaccin Pfizer-BioNTech a conclu qu’il était efficace à 91%. Ensuite, des chercheurs israéliens viennent de publier une étude, qui se base sur les données officielles du ministère de la Santé. Dans le pays, les personnes âgées ont été les premières à se faire vacciner et "le nombre de cas chez les plus de 60 ans diminue beaucoup plus vite que chez les jeunes", indique Eru Salit, co-auteur de l’étude. En effet, sur les trois dernières semaines de janvier, l’hospitalisation des plus de 60 ans a chuté de 31% et seulement de 5% pour les moins de 60 ans, car les jeunes sont moins vaccinés.