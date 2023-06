VRAI OU FAKE : le soutien financier de l’Europe à l’Ukraine est-il équivalent à celui des Américains comme l’affirme Thierry Breton ?

Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, a affirmé sur France Inter, lundi 26 juin, que l’Union européenne et ses pays avaient jusqu’alors participé à l’effort de guerre ukrainien à la même hauteur que les États-Unis. Une affirmation fausse, à un détail près.

Sur France Inter, lundi 26 juin, Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, affirmait : "Le soutien total à l’Ukraine depuis le début de cette guerre, c’est 72 milliards d’euros, à peu près équivalent du reste entre les Européens, mais également les Américains." Contrairement aux idées reçues, les Américains ne seraient donc pas le plus grand soutien de l’Ukraine. Depuis le début du conflit armé, le Kiel Institute, organisme indépendant allemand, recense les contributions versées à l’Ukraine et n’en arrive pas aux mêmes conclusions que le commissaire.

Un soutien équivalent en comptant l’aide apportée aux réfugiés ukrainiens



Sur un an, le Kiel Institute arrive à un écart de 10 milliards d’euros entre l’aide apportée par les États-Unis (71 milliards d’euros) et l’aide des membres et institutions de l’UE (61 milliards). L’UE verse plus que les Américains dans l’aide humanitaire (6,5 milliards contre 3,6 milliards), plus en termes d'aides financières (35,5 milliards contre 24,4), sous la forme de prêts ou de subventions. En revanche, les États-Unis ont versé plus de 43 milliards d’euros d’aide militaire à l’Ukraine, contre 19,6 milliards pour l’Union européenne. Thierry Breton affirme l’inverse car il compte également l’aide apportée aux réfugiés ukrainiens en Europe, un poids qui pèse bien moins sur les États-Unis. Si l’on prend ce dernier critère en compte, l’Europe dépense légèrement plus que les Américains.