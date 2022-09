VRAI OU FAKE : Le rejet des centrales nucléaires ou thermiques contribuent-ils au réchauffement global de la Méditerranée ?

franceinfo

Voici ce qu’affirmait Jean-Luc Mélenchon fin août, au meeting de clôture des universités d’été de La France Insoumise : "C’est être criminel, que de donner des autorisations pour que l’on rejette à l’eau la part d’eau qu’on saura consommer pour refroidir la centrale, de sorte que les centrales nucléaires qui rejettent de l’eau chaude contribuent au réchauffement de la mer Méditerranée". Ce qui est vrai, c’est que les centrales nucléaires utilisent une importante quantité d’eau pour refroidir leur réacteur. Celle-ci peut être pompée dans un cours d’eau ou dans la mer, avant d’être rejetée, plus chaude, dans son environnement naturel.

Cependant, il n’existe pas de centrale nucléaire française rejetant directement ses eaux dans la Méditerranée. "On n’a pas de centrale en France qui réchauffe directement la Méditerranée, il y a une centrale à ma connaissance en Espagne", indique Adrien Bidaud, maître de conférences à l’Institut polytechnique de Grenoble.

Dérogations du seuil de température à respecter pour les rejets

En réalité, la mer Méditerranée se réchauffe, mais bien plus à cause de l’action humaine qu’à cause des rejets des centrales nucléaires. C’est le constat de l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Qu’en est-il des rejets dans les cours d’eau français ?

Afin de préserver la faune et la flore aquatique, la réglementation prévoit un seuil de température à respecter pour les rejets. Mais avec la canicule du mois d’août, cinq centrales ont obtenu des dérogations, afin de pouvoir dépasser leur seuil. Jusqu’au 11 septembre, elles peuvent déverser dans les fleuves des eaux plus chaudes que d’habitude. De quoi inquiéter les ONG.

Il est faux d’affirmer que les rejets des centrales nucléaires ou thermiques contribuent au réchauffement global de la Méditerranée. Cependant, ce type de rejet peut avoir un impact négatif sur la biodiversité locale, que ce soit dans un fleuve ou dans la mer.