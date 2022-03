Vrai ou fake Le gouverneur ukrainien Maxim Martchenko est-il un criminel de guerre et un néonazi comme l'affirment des prorusses ?

Le gouverneur ukrainien Maxim Martchenko est-il un criminel de guerre et un néonazi comme l'affirment des prorusses ?

franceinfo

Bernard Henri-Lévy s'est rendu en Ukraine, pays plongé en pleine guerre depuis l'offensive lancée par la Russie de Vladimir Poutine. Le philosophe s'est affiché dans les rues d'Odessa aux côtés du gouverneur de la région, Maxim Martchenko. Selon plusieurs comptes prorusses, ce dernier serait un criminel de guerre et un néonazi. Mais est-ce vrai ou fake ?

Colonel de l'armée ukrainienne, commandant de la 28ᵉ brigade mécanisée de l'armée de terre ukrainienne et gouverneur de l'oblast d'Odessa, Maxim Martchenko a effectivement commandé le bataillon Aïdar, une force composée de volontaires ukrainiens, partie combattre les séparatistes prorusses dans le Donbass en 2014. Plusieurs de ses membres ont été accusés de crimes de guerre, comme l'a documenté Amnesty International.

Aucun lien avec les crimes documentés par Amnesty

"On n'a pas documenté des crimes de masse qui seraient structurellement perpétrés au sein du bataillon Aïdar. Il s'agit davantage de dérives individuelles au sein de ces bataillons", note toutefois Colin Lebedev, maître de conférences à l'université Paris-Nanterre. Les exactions ont surtout été commises en 2014, un an avant l'arrivée de Maxim Martchenko à la tête du bataillon. Militaire de carrière, il n'a pas combattu au sein des bataillons de volontaires civils, et n'a ainsi aucun lien avec les crimes documentés par Amnesty. Maxim Martchenko a donc bien combattu dans le Donbass, mais il ne s'agit pas d'un criminel reconnu.