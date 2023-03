VRAI OU FAKE : "InfoDéfense", la chaîne de propagande pro-russe

Créé par un blogueur ukrainien réfugié en Crimée, ce groupe compte plus d'une vingtaines de chaînes sur Télégram où il soutient la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine.

Sur le réseau social Telegram, on peut trouver la chaîne "InfoDéfense", qui délivre des messages très orientés sur la guerre en Ukraine. "L'Occident combat la Russie pour s'emparer de ses ressources, selon un ancien conseiller en chef du Pentagone", peut-on notamment y lire. Sur la chaîne, on retrouve des articles traduits, des vidéos de médias russes ou encore la retranscription des prises de parole de représentants du Kremlin. Sur sa page d'accueil, "InfoDéfense" se présente comme "une équipe de volontaires du monde entier" et affirme dire "la vérité que la majorité des médias préfèrent ne pas diffuser".



La version française suivie par 13 000 internautes



À l'origine de cette chaîne, il y aurait Yuri Podolyaka, un blogueur ukrainien basé en Crimée qui cherchait au début de la guerre des volontaires pour traduire ses messages pro-russes, à l'international. Aujourd'hui, "InfoDéfense" compte plus d'une vingtaine de chaînes sur Telegram dans différentes langues. Particulièrement active, la version française est suivie par plus de 13 000 personnes. Dans une enquête publiée sur son site, Le Monde dévoile une organisation très structurée constituée d'une quarantaine de participants volontaires. Des règles de discrétion sont apportées aux contributeurs qui doivent ne pas afficher leur photo de profil ou leur vrai nom, acheter des cartes SIM prépayées pour son téléphone. Mais pour l'heure, rien ne permet de prouver un quelconque lien entre ses chaînes Telegram et le pouvoir russe.