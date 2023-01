VRAI OU FAKE : le discours des naturopathes a-t-il évolué en 40 ans ?

Depuis des générations, les pratiques des naturopathes reposent sur les mêmes théories. Leur pratique ont-elles fait avancer la médecine traditionnelle ?

"Aussi longtemps qu’on donnera du poison, qu’on appelle médicament, pour guérir des maladies, on engendrera de nouvelles maladies", avait affirmé en 1985 Pierre-Valentin Marchesseau, considéré comme le père de naturopathie en France. L’argument du poison est retrouvé aujourd’hui chez certains naturopathes. Selon eux, "la cause première de tout problème de santé, c’est la surcharge de l’organisme en toxine et déchets", déclarait Thierry Tournebise, naturopathe en 1980.





Manger de la nourriture crue





Pour les naturopathes, il est nécessaire de nettoyer ses humeurs, les liquides présents dans l’organisme. Les humeurs constituent une théorie d’Hippocrate datant de 2000 ans, un pilier pour les naturopathes de toute génération mais une hérésie pour les médecins. "Sa théorie, au mieux, elle est métaphorique, au pire, elle est complètement fausse", dénonce Bruno Falissard, professeur de Santé publique à l’université Paris-sud. Un autre exemple prisé par les naturopathes depuis des décennies est celui de favoriser les aliments crus. C’est le cas d’Irène Grosjean et Thierry Casasnovas. À noter que tous les deux sont suivis par la Miviludes, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. En 40 ans, le discours des naturopathes n’a pas beaucoup changé et leur médecine n’a pas remplacé la médecine traditionnelle comme le présidait Pierre-Valentin Marchesseau.