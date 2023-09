Durée de la vidéo : 7 min

C'est l'histoire d'un mystérieux graffiti qui serait apparu sur un immeuble de Montreuil en banlieue parisienne. Le dessin caricaturerait le président Volodymyr Zelensky, dévorant un soldat ukrainien. L'oeuvre de street-art est censée illustrer la montée du sentiment anti-ukrainien Occident... Sauf qu'il s'agit en réalité d'une image manipulée, à l'instar de faux graffitis prétendument aperçus à Berlin, Londres, La Haye et partagés par des comptes pro-russes.

Des publications virales sur Facebook et Twitter affirment que des graffitis géants de Volodymyr Zelensky sont en train d'apparaître sur des murs européens, notamment à Montreuil en banlieue parisienne et à Berlin en Allemagne.

Sur les images publiées, on voit le président ukrainien, caricaturé comme un cannibale, dévorant les jambes ou les bras de soldats envoyés au front. Le sous-texte propagé par les comptes pro-russes : le soutien occidental à Kiev s'étiolerait petit à petit.

La rédaction des Observateurs de France 24 a mené l'enquête sur ces prétendues oeuvres de street-art. Même si les publications sur les réseaux sociaux affirment que des médias français et allemands ont confirmé leur existence, il n'en est rien. Les pseudo-captures de journaux sont des fausses, parfois grossièrement réalisées.

Notre investigation a démontré qu'aucun riverain n'a entendu parler de ce prétendu graffiti ... pas plus que la mairie de Montreuil. Et du côté allemand, l'image ne montre pas Berlin comme affirmé mais Varsovie en Pologne. Là-bas, pas de trace d'un réel graffiti non plus.

Les deux photos sont en réalité des images manipulées, comme le prouve notre vidéo à l'aide de techniques avancées d'analyse forensique.