Une vidéo montrant un manège particulièrement effrayant a provoqué des réactions horrifiées sur les réseaux sociaux. L'attraction existe bel et bien et se trouve à Séoul, en Corée du Sud. Mais la séquence postée sur Twitter a été réalisée avec trucages.

"Qui a eu l'idée de créer un truc comme ça ?", s'alarme une internaute, jeudi 13 juin. La courte vidéo qu'elle partage sur Twitter montre une attraction de fête foraine terrifiante. Des sièges disposés en anneau s'élèvent le long d'un long mât téléscopique qui s'étire dans le ciel. Avant d'atteindre l'extrémité du mât, les occupants sont soudainement lâchés. Des hurlements se font entendre. Leur chute n'est arrêtée que par le filin qui les relie à leur siège.

Puis l'attraction se met à tournoyer à toute vitesse. Les cris d'horreur redoublent. Les passagers sont ramenés dans leur siège au moment où ceux-ci atteignent le sommet du mât. Le tour de manège infernal s'achève dans une nouvelle chute libre et les clameurs d'effroi.

WHO even thinks about creating something like this?!?!!???? pic.twitter.com/oXByLOhW54 — dweena (@itsnotdweena) June 13, 2019

La vidéo a été vue près de 25 millions de fois sur Twitter et le tweet a été "liké" par plus de 420 000 internautes et retweeté par plus de 130 000 utilisateurs du réseau social. La séquence a surtout été publiée le même jour sur la chaîne YouTube, la page Facebook et le compte Instagram du Lotte World, un parc d'attractions de Séoul, en Corée du Sud.

L'attraction existe bel et bien, elle a bien pour nom Gyro Drop, comme on le voit sur la vidéo, et elle se trouve bien dans l'enceinte du parc d'attractions Lotte World de Séoul, dont le nom apparaît également dans la vidéo. Mais elle est nettement moins effrayante, comme le précise le site internet du parc d'attractions sud-coréen lui-même.

Capture d'écran de la carte représentant le parc d'attractions sud-coréens Lotte World Adventure. (LOTTE WORLD ADVENTURE)

Il s'agit en réalité d'une simple tour de chute libre. Plusieurs vidéos permettent de se faire une idée de son fonctionnement. Les passagers, fermement arrimés à leur sièges, sont hissés en haut du mât. Une fois arrivé au sommet, l'anneau de fauteuils redescend très rapidement. A aucun moment les occupants ne sont libérés de leurs sièges et jamais ils ne tournent dans les airs au bout d'un câble. Quant au mât, il n'est pas téléscopique, et monte donc beaucoup moins haut.

La vidéo de cette chute libre infernale est un montage. Le parc d'attractions le confirme à l'AFP : "Nous avons fabriqué cette vidéo pour célébrer le trentième anniversaire de l'ouverture du parc, en espérant que cela pourrait amuser les spectateurs."