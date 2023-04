Regardez le documentaire "Désinformation : la contagion", qui enquête sur l'essor des "fake news"

L'équipe "Vrai ou Fake" de franceinfo revient sur la multiplication des intox liées aux vaccins contre le Covid-19, à la guerre en Ukraine ou encore à la réforme des retraites.

Fausses informations sur le Covid-19, l'immigration, la réforme des retraites, la guerre en Ukraine... Pourquoi la désinformation connaît-elle un tel essor ? "Vrai ou Fake", le magazine de décryptage des fake news de franceinfo, propose une émission spéciale sur ce thème, diffusée vendredi 7 avril à 19 heures.

L'enquête met en lumière des réseaux organisés qui utilisent notamment les intox pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Ces réseaux, capables d'adapter leurs fake news à l'actualité, passent ainsi de la dénonciation des vaccins contre le Covid-19 à un discours pro-russe sur la guerre en Ukraine.

L'émission sera suivie d'un débat, animé par Gilles Bornstein, avec Nathalie Loiseau, députée européenne Renew et ancienne ministre chargée des Affaires européennes, Divina Frau-Meigs, professeure en sciences de l'information et de la communication et sociologue des médias, Philippe Ballard, député et porte-parole du Rassemblement national, et Luc Brisson, journaliste à France Télévisions.