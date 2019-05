L’ère du numérique est marquée par l’omniprésence des informations. Les informations sont là, partout, tout le temps, elles forment une "jungle" dans laquelle se mélangent vraies et fausses nouvelles. Mais comment distinguer le vrai du faux ? La distinction entre le vrai et le faux est-elle aussi simple que ça ?

Dès que l’on y regarde de plus près, on découvre tout un système d’interdépendances au cœur duquel le facteur humain est un rouage essentiel. Et si nous avions toutes et tous un rôle bien plus central que nous ne l’imaginions dans la circulation de la désinformation ?

La série documentaire de Julien Goetz, produite par Darjeeling production et francetv slash, propose un voyage au cœur de la désinformation. Dans ce premier épisode, elle montre comment nos cerveaux "primitifs" reçoivent l'information et réagissent face aux "fake news".





Les six épisodes de cette série documentaire sont disponibles sur francetv slash.