Guerre au Proche-Orient : le Hamas a-t-il été éradiqué ?

Plus de 13 mois après le début de la guerre à Gaza, les bombardements israéliens continuent. Selon Dominique de Villepin, le Hamas, la cible principale de l’armée israélienne, a déjà été éliminé. Alors, quelles pertes le Hamas a-t-il vraiment subies et que reste-t-il de cette organisation ?

Le mois dernier, l’armée israélienne a publié une vidéo confirmant la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar. Énième dirigeant tué d’une organisation méthodiquement décapitée depuis un an. La hiérarchie du Hamas se compose d'un bureau politique et d’un parlement interne appelé le conseil de la Choura. Les deux dirigeants à la tête du bureau politique et du parlement interne ont été tués. D’autres meneurs ont également été tués sans nécessairement être remplacés. L’organisation du Hamas a donc subi des pertes fatales.

La branche armée est-elle éradiquée ?

La branche armée du Hamas a également perdu ses commandants. En termes de combattants, Benyamin Nétanyahou dit avoir presque éradiqué la menace. Mais une enquête de CNN relativise cette éradication du bataillon du Hamas. Trois d’entre eux ont bien été supprimés, treize ont subi des pertes importantes mais une majorité de ces bataillons est encore en état de combattre.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.



