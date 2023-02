Désintox. Non, Patrick Cohen ne sera pas chevalier de la légion d'honneur.

Sur Twitter, une capture d'écran, publiée mi-janvier, connaît une nouvelle viralité. Elle prend la forme d'un tweet du Monde, annonçant que le journaliste de C à Vous, sur France 5, serait en passe d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur.

D'où vient l'intox ?



Sur Twitter, une capture d'écran, publiée mi-janvier, connaît une nouvelle viralité. Elle prend la forme d'un tweet du Monde, annonçant que le journaliste de C à Vous, sur France 5, serait en passe d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur.

Une distinction récompensant les « mérites éminents d'exercices, pendant au moins vingt ans, d'activités au bénéfice de l'intérêt général et de la Nation ».

Rapidement, les commentaires sarcastiques, voire insultants, fusent.

Des internautes raillent notamment « la légion du déshonneur », d'autres pointent la prétendue soumission du service public au gouvernement.

L'internaute qui relaye en premier la capture se présente comme un « adhérent LREM de la première heure » et indique avoir « vu circuler cette publication sur les boucles Telegram de sympathisants Renaissance ». Pourtant, tous ses tweets comportent une dimension parodique digne d'un troll anti-Macron.



Pourquoi c'est faux ?



Cette capture d'écran ne renvoie vers aucun tweet. Ni aucun article publié sur le site du Monde. Ce qu’a confirmé La direction du journal à Désintox.



De son côté, la grande chancellerie de la Légion d'honneur assure que Patrick Cohen n'a été nommé dans aucune des deux promotions annuelles. Quant au principal intéressé, il réfute toute distinction à venir : « C’est un fake, nous dit-il. Le Monde n’a rien publié de tel ! Et il n’est pas question que j’accepte une décoration !»