Désintox. Non, les Polonais ne fuient pas vers l'Allemagne pour éviter le service militaire.

Une vidéo repartagée sur les réseaux sociaux par des soutiens de Vladimir Poutine montrant une énorme file de voitures polonaises qui s'est accumulée à la frontière avec l'Allemagne juste après avoir été averti d’un futur exercice militaire par le ministre de la Défense Polonais.

D’où vient l’intox?

Cette vidéo est partagée depuis la mi-décembre sur les réseaux sociaux

Télégram et VK, populaires en Russie, et reprise sur Twitter 1d par des

soutiens de Vladimir Poutine en français, anglais, ou allemand.

D’après ces internautes, elle montrerait “une énorme file de voitures qui s'est

accumulée à la frontière avec l'Allemagne depuis la Pologne”. Les Polonais

fuiraient leur propre pays après avoir été averti d’un futur exercice militaire,

“pour lequel jusqu'à 200 000 Polonais peuvent être appelés à partir de janvier, y

compris ceux qui n'ont jamais servi mais qui ont des compétences utiles”.

Pourquoi c’est faux?

Le ministère de la Défense polonais a bien annoncé début décembre vouloir

entraîner 200 000 réservistes pour un exercice militaire en 2023. Mais très

vite, plusieurs Polonais ont émis des doutes, rappelant que leur pays fait partie de

l’espace Schengen et qu’il n’y a donc pas de contrôle systématique à la frontière

avec l’Allemagne.

Et ils avaient raison de douter car la vidéo n’a pas été tournée à proximité de la

frontière allemande. Selon les indications d’une internaute polonaise, la vidéo

provient en fait de la frontière entre la Pologne et l’Ukraine. “Même la météo

ne colle pas, il neige maintenant” affirme-t-elle.

Grâce à la fonction Street View de Google, Désintox a pu vérifier la localisation :

les images proviennent bien de l’autoroute E373 à proximité de l’Ukraine, à

plus de 600 kilomètres de la frontière allemande. Il s’agit donc d’un bouchon

formé en direction de l’Ukraine, et non de Polonais qui fuiraient leur pays en

direction de l'Allemagne.

Retrouvez Désintox :

- Sur Facebook

- Sur Twitter

- Sur YouTube

- Sur Instagram

- Sur le site d'Arte