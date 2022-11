Désintox. Non, les migrants de l'Ocean Vicking ne sont pas logés dans un luxueux club de vacances avec piscine

Alors que 234 migrants transportés par le navire humanitaire de SOS Méditerranée ont débarqué à Toulon le vendredi 11 novembre, Éric Ciotti de LR, Thierry Mariani du RN, Éric Zemmour ou encore Florian Philippot, ont tous dénoncé les conditions luxueuses de ces rescapés.

Alors que 234 migrants transportés par le navire humanitaire de SOS Méditerranée ont débarqué à Toulon le vendredi 11 novembre, Éric Ciotti de LR, Thierry Mariani du RN, Éric Zemmour ou encore Florian Philippot, ont tous dénoncé les conditions luxueuses de ces rescapés, qui selon eux allaient être logés dans le luxueux villages vacances Belambra situé sur la presqu'île de Giens. Une photo montrant les piscines et les transats de ce lieu de vacances a largement été diffusée.

Tous ces politiques ont relayé une information initialement diffusée par BFM TV. Une information qui s’est révélée fausse car l’arrêté préfectoral désigne un autre endroit pour le logement des migrants : un centre de vacances appartenant à la Caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électrique et gazière, situé à quelques kilomètres sur la presqu'île.

Précisons que les migrants y sont placés dans une zone d’attente fermée, qui leur interdit de quitter ce centre. Car juridiquement, ils ne sont pas encore sur le territoire national. Ce n'est qu'après des entretiens avec les services de sécurité français et l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'ils seront éventuellement admis sur le territoire français. Où ils pourront effectuer une demande d’asile.

Pas vraiment des vacances pour des personnes, hommes femmes et enfants, qui ont été recueillis entre le 22 et le 26 octobre sur des embarcations surchargées, et sont ensuite restés coincés en mer dix-neuf jours.

Retrouvez Désintox :

- Sur Facebook

- Sur Twitter

- Sur YouTube

- Sur Instagram

- Sur le site d'Arte