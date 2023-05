Désintox. Non, les médias n'ont pas fait circuler une fausse photo de Kiev.

Le 25 avril, sur son compte Twitter, une femme qui se présente comme une médecin danoise a publié un montage photo, vu plus d'un million de fois. Le but ? Comparer deux versions d'un même cliché, montrant une ville bombardée, de nuit, ainsi que le sommet d'une tour en feu.

D'où vient l'intox ?

Le 25 avril, sur son compte Twitter, une femme qui se présente comme une médecin danoise a publié un montage photo, vu plus d'un million de fois. Le but ? Comparer deux versions d'un même cliché, montrant une ville bombardée, de nuit, ainsi que le sommet d'une tour en feu. Chaque image porte une légende différente. Sur la première, on peut lire :« Belgrade 1999 ». La seconde, dont le sens a été inversé, porte la mention : « Kiev, 2022 ». En légende, l'internaute se moque : « Faites confiance aux médias ». Et accompagne son propos d'un emoji tête de clown.

Pourquoi c'est faux ?

Ce compte Twitter, qui tente de pointer une manipulation des médias dans les images de la guerre en Ukraine, n'est pas le premier à relayer ce montage. Il est apparu dès le mois de juin dernier sur Facebook. Début mars 2023, un autre internaute le partageait à nouveau. En dénonçant, là aussi, les « médias et gouvernements conspirationnistes » qui opèrent, selon lui, une mise en scène mondiale.

Pourtant, une simple recherche d'image inversée permet de constater que cette photo renvoie au bombardement d'un immeuble à Belgrade, le 21 avril 1999, lors de la guerre du Kosovo. Ce jour-là, la fameuse tour Ušće est touchée par des frappes aériennes de l'OTAN.

Surtout, cette recherche démontre que le cliché, lorsqu'il est relayé par la presse, sert bien à illustrer les événements de Belgrade. Et non ceux de Kiev, survenus vingt ans plus tard.

Seule exception, plutôt anecdotique : cet article bosniaque, publié en février 2022, qui intègre effectivement cette image dans un diaporama sur la guerre en Ukraine. Pas de quoi parler, donc, d'une manipulation de masse.