Désintox. Non, les immeubles ne sont pas détruits pour de faux en Ukraine.

Publié le 24 février, le tweet du complotiste américain Stew Peters a atteint le chiffre de 4,5 millions de vues. Reprenant une vidéo du gouvernement ukrainien qui, à la façon du avant/après, dévoile la restauration de bâtiments détruits pendant la guerre, il affirme que cette guerre est fausse.

D'où vient l'intox ?



Publié le 24 février, le tweet du complotiste américain Stew Peters a atteint le chiffre délirant de 4,5 millions de vues. Son propos ? Reprenant une vidéo du gouvernement ukrainien qui, à la façon du avant/après, dévoile la restauration de bâtiments détruits pendant la guerre, Stew Peters affirme : “Sérieusement, toute cette guerre est 100% FAUSSE !” Une façon d’affirmer que les dommages ont été mis en scène. Et donc, que les bombardements n’ont jamais eu lieu. Plus précisément, dans un second tweet, le complotiste se concentre sur la photo d’un immeuble reconstruit à l’identique et répète : “Cette guerre est FAUSSE!”



Pourquoi c'est faux ?



Le bâtiment en question, une tour située sur la rue Lobanovsky, à Kyiv, a bien été éventré par une frappe. Un bombardement survenu le 26 février, au troisième jour de la guerre, qui a été documenté et vérifié à l'époque par le New York Times. L’immeuble a ensuite été reconstruit. Dès décembre dernier, le maire de Kyiv se rendait sur place pour constater l’avancée des travaux. En février, un conseiller du maire partageait le résultat sur sa page Facebook. C’est cette photo qui a été reprise par les complotistes.

Ces derniers croient-ils vraiment que la guerre en Ukraine n’a pas eu lieu ? En réalité, il s’agit ici d’un cas de “rage-farming”, souligne un chercheur en histoire militaire. Une technique visant à provoquer l’indignation et la colère sur les réseaux sociaux, afin de susciter de l’engagement, de se faire connaître… et de gagner de nouveaux abonnés. Mission réussie pour les complotistes, au vu de la viralité de ces publications.