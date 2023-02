Désintox. Non, les femmes ne sont pas avantagées par la réforme des retraites.

Le gouvernement ne cesse de le dire : la réforme des retraites profitera aux femmes. Une affirmation trompeuse.

D'où vient l’intox ?

Le gouvernement ne cesse de le dire : la réforme des retraites profitera aux femmes. Sur France 2, jeudi soir, Elisabeth Borne a voulu en donner une illustration : "Par le passé, les femmes partaient à la retraite plus tard que les hommes. Aujourd’hui, elles partent à peu près au même âge (sic) (…). Demain, après la réforme, elles partiront plus tôt que les hommes".

Au même moment s'affichait sur l'écran un visuel signé du gouvernement, où l'on pouvait effectivement voir deux courbes se croiser. A partir de la génération 62, les femmes partiront plus tôt à la retraite que les hommes.

Pourquoi c'est trompeur ?

Les chiffres sont vrais, ils proviennent d'une étude de la Cnav, la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Aujourd'hui, il est exact que les femmes partent plus tard que les hommes, notamment parce qu'elles ont plus souvent des carrières hachées et sont davantage contraintes d'attendre l'âge du taux plein pour partir sans décote. Et il est aussi exact que les courbes vont se croiser dans un avenir proche.

Mais voilà, cela n'a strictement rien à voir avec la réforme des retraites, au contraire. Sans la réforme, on observerait la même inversion, et elle serait encore plus accentuée à l'avenir en faveur des femmes. La raison tient à l'évolution de la carrière des femmes. L'étude de la Cnav montre d'ailleurs que les femmes partiraient encore plus tôt que les hommes sans la réforme.

En résumé : les femmes partiront bien avant les hommes dans un avenir proche, non pas grâce à la réforme... mais en dépit de la réforme qui va plutôt freiner cette dynamique.

