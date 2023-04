Désintox. Non, le tiramisu et la carbonara ne sont pas des plats traditionnels italiens.

Alors que Rome a annoncé la candidature de la cuisine italienne au patrimoine immatériel de l’humanité de l’Unesco, l'historien Alberto Grandi a semé la pagaille dans la botte en affirmant, dans une interview au Financial Times, que plusieurs plats cultes de la gastronomie italienne sont bien moins vieux que ce que l’on pourrait croire.

Alors que Rome a annoncé la candidature de la cuisine italienne au patrimoine immatériel de l’humanité de l’Unesco, l'historien Alberto Grandi a semé la pagaille dans la botte en affirmant, dans une interview au Financial Times, que plusieurs plats cultes de la gastronomie italienne sont bien moins vieux que ce que l’on pourrait croire. Selon le spécialiste, le tiramisu remonte en fait seulement aux années 70, et la recette des pâtes à la carbonara date en réalité de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pire, elle aurait été inventée à partir d’ingrédients que les G.I. américains auraient apporté en Italie. Selon le Coldiretti, le principal syndicat agricole italien, ces propos sont "une attaque surréaliste contre des plats emblématiques de la cuisine italienne".



Et pourtant, le président de l’académie italienne de cuisine, Paolo Petroni, a reconnu sur TV2000, contrairement aux idées reçues, que la carbonara a bien été inventée après la guerre et le tiramisu dans les années 60/70. N’en déplaise au Coldiretti, l’influence américaine de la carbonara a bien été documentée par les spécialistes. La recette n'a rien non plus d'une tradition séculaire, puisqu'elle a été préparée pour la première fois par Renato Gualandi, lors d’un dîner organisé en 1944 pour l’armée américaine avant de devenir un succès mondial, dégusté dans le monde entier.