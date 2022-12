Désintox. Non, la Chine n'a pas ajouté des masques sur les images des matchs de la coupe du monde

En plein contexte de contestation des mesures sanitaires en Chine, la presse occidentale a révélé que les images des matchs de la coupe du monde de football au Qatar n'étaient pas toujours les mêmes en Chine qu’ailleurs dans le monde.

Sur les réseaux sociaux, une autre vidéo partagée des milliers de fois affirme que les efforts de Pekin vont même plus loin. Sur des images du match ayant opposé le Qatar à l’Équateur, où l’on entend les commentaires en chinois, on peut voir que des masques apparaissent automatiquement sur les visages des joueurs et des fans. Un travail qui semble réalisé à l’aide d’un filtre comme ceux disponibles sur les réseaux sociaux.

Si la technique peut sembler ridicule puisqu’elle est flagrante, elle est surtout fausse. Désintox a pu consulter les images des matchs t elles qu’elles sont disponibles sur les plateformes de rediffusion de la chaîne chinoise CCTV. À aucun moment, les joueurs ou le public n’y sont artificiellement masqués.

Ces mêmes rediffusions montrent d'ailleurs de nombreuses images de foules non masquées, qui prouvent que les réalisateurs chinois n’ont pas voulu, ou pas pu, toutes les faire disparaître.

