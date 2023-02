Désintox. Non, L'UE ne met pas d'insectes dans nos assiettes.

La Commission Européenne a autorisé, le 3 janvier, la mise sur le marché d’une farine de grillons domestiques, pour la préparation de produits alimentaires. Depuis, les eurosceptiques accusent l’institution européenne de s’en prendre à la tradition culinaire des Etats membres, et à la santé de leurs habitants.

D'où vient l'intox ?

Selon eux, Ursula von der Leyen voudrait nous faire manger des insectes ni vu, ni connu. “Le fabricant n'a pas à spécifier sur l'emballage la présence d’insectes, car c'est considéré comme utilisable en alimentation "bio"” assure un tweet partagé des milliers de fois. Une dissimulation qui présenterait un risque sanitaire pour les personnes allergiques aux petites bêtes.

Pourquoi c’est faux ?

S’il faut reconnaître que le texte européen peut sembler flou, les accusations d’absence d’étiquetage sont trompeuses.

Contacté par Désintox, le service de presse de la Commission européenne affirme que « plusieurs éléments doivent être présents sur l’emballage », notamment le nom “Acheta domesticus” (grillon domestique) poudre partiellement dégraissée” dans la liste des ingrédients. Il est également exigé d'indiquer que cela peut provoquer des allergies pour les personnes allergiques aux crustacés ou mollusques » assure la Commission.

En France, la DGCCRF confirme que la mention du nom de l’insecte et son caractère allergène sont obligatoires sur l’emballage. Au dos du paquet, par exemple, pour les chips ou les barres chocolatées,

Et pour un produit non emballé, comme du pain, le consommateur devra être à minima averti des risques d’allergie liés à la présence d’insectes.